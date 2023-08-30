"З бойовими дельфінами та шиншилами": у ССО спростували знищення 4 катерів у Чорному морі

У ЗСУ "потролили" Міноборони РФ і зазначили, що заяви відомства не відповідають дійсності.

У Силах спеціальних операцій ЗС України (ССО) спростували заяву Міноборони Росії про знищення чотирьох катерів в акваторії Чорного моря. Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному Telegram-каналі ССО 30 серпня.

Українські захисники "потролили" оборонне відомство країни-агресора й опублікували пост про бойових дельфінів і шиншил у стилі російської пропаганди.

"Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії", — йдеться в повідомленні.

У ССО уточнили, що приблизно так би починалося їхнє повідомлення, якби воно було написано в стилі Міноборони РФ. У відомстві підкреслили, що воно має такий самий сенс, що й заяви про знищення українських катерів.

Що заявили в Міноборони Росії

30 серпня Міністерство оборони РФ опублікувало повідомлення, в якому йшлося, що літак Чорноморського флоту РФ знищив у Чорному морі катери з українськими десантниками. Тоді заявлялося про чотири катери, на борту яких, за словами росіян, перебували загалом 50 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше, 22 серпня, в Міноборони вже повідомляли про ураження літаком цілі в морі. Тоді стверджувалося, що літак знищив десантний катер біля острова Зміїний. Однак з'ясувалося, що насправді український катер атакував ціль у повітрі й в результаті відігнав російський літак.

Нагадаємо, 24 серпня бійці спеціального підрозділу ГУР Міністерства оборони України "Артан" надали відеофрагменти бойових дій біля берегів окупованого росіянами Кримського півострова, де після бойового зіткнення зі ЗС РФ встановили прапор України.