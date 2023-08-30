"Відмовити Україні у вступі до НАТО": Орбан запропонував укласти угоду з Путіним

Прем'єр Угорщини не вірить у поразку РФ і пропонує укласти "угоду" з Москвою, щоб забезпечити суверенітет Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону заявив, що Захід має укласти "угоду" з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо нової архітектури безпеки України, яка не має передбачати членства в НАТО.

Орбан вважає, що Україна перебуває на шляху до програшу у війні, оскільки армія РФ перевершує за чисельністю ЗСУ.

"Це брехня. Це не тільки непорозуміння, це брехня і неможливо. Кожен, хто має справу з політикою і розбирається в логіці, цифрах і даних, знає, що про це не може бути й мови", — заявив політик.

Прем'єр Угорщини зазначив, що йому нібито шкода українців і необхідно укласти "угоду" з Росією, щоб забезпечити Україні суверенітет.

"Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову архітектуру безпеки, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО", — сказав Орбан.

Також він заявив, що відправка іноземних військ в Україну може спровокувати Третю світову війну.

"Якщо будь-яка західна країна направить свої війська, це означатиме пряму війну між Заходом і Росією. І ми негайно опинимося в Третій світовій війні. Це дуже небезпечний момент", — додав політик.

Віктор Орбан вважає, що найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа і припинення військової підтримки України.

Нагадаємо, 26 серпня Орбан заявив, що від підтримки Заходу нібито страждають українці. На його думку, така підтримка чинить негативний вплив на життя українців і призводить до негативних наслідків.

Раніше, 28 липня, ми повідомляли, що Віктор Орбан закликав завершити війну в Україні дипломатичним шляхом. Він заявив, що Захід буде "боротися до останнього українського солдата", замість того, щоб почати переговори з Росією.