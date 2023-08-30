"Війна торкнеться кожного": бригада "Холодний Яр" показала відео тренувань

Бійці навчалися вправно використовувати бойові машини під час наступу та атакувати позиції ворога.

Бійці 93-ої бригади окремої механізованої бригади "Холодний Яр" підтримують бойове злагодження своїх підрозділів регулярними тренуваннями. Результати підрозділ опублікував у Facebook.

На відео можна побачити застосування важкої бронетехніки. Бійці навчалися вправно використовувати бойові машини під час наступу. Також піхотинці тренувалися штурмувати позиції загарбників та вести бої у траншеях.

Українські захисники зазначили, що кожен повинен долучитися до тренувань, але війна з Росією буде тривалою. Українці, на їхню думку, повинні визначитися з пріоритетами, оскільки від цього залежить майбутнє нашої держави. Для того, щоб здобути перемогу, потрібно залучити більшу кількість навчених людей.

"Війна торкнеться кожного", – заявили бійці.

Вони наголосили, що виключно важка праця, зміна життєвих пріоритетів та тренування приведе нас до світлого майбутнього для наших дітей у вільній країні.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що ЗСУ не дають окупантам використовувати бронетехніку під Бахмутом. За словами майора Максима Жоріна, щойно противник намагається з'явитися на горизонті, українські військові одразу ж відкривають вогонь. Це створює додаткові проблеми для ЗС РФ, тоді як ЗСУ займають нові позиції.

Також українські захисники у Запорізькій області й надалі просуватися на Мелітопольському напрямку в напрямку Токмака. Аналітики DeepState заявили, що вже 30 серпня бійці наблизилися впритул до населеного пункту, а російські окупанти намагаються завадити просуванню обстрілами з артилерії.