Не впевнені, що з Балтії: речник Кремля прокоментував маршрут БПЛА, які атакували Псков

Російські експерти планують добре вивчити маршрут польоту дронів, які атакували аеропорт під Псковом. Після цього визначать, що будуть робити, щоб такого більше не повторилось.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, як відбувається розслідування атаки БПЛА невідомого походження на аеродром в Пскові. Маршрут польоту ще встановлюється. Про це повідомило агентство "РИА Новости".

Російський чиновник заявив, що Володимир Путін поінформований щодо інциденту у Пскові. Тим часом досі не відомо, як саме безпілотники дістались до летовища: над цим питанням працюють військові експерти. Головна мета експертів — з'ясувати напрям підльоту, щоб у майбутньому такі "інциденти" не повторились.

"З'ясовуються маршрути, аналізується те, як це було зроблено для того, щоб вжити відповідних заходів щодо недопущення таких ситуацій надалі", — процитувало слова Пєскова агентство BBC.

Зазначимо, Псковський аеропорт розташований на південній околиці російського міста. Від нього до території України — близько 700 км по прямій (при цьому дронам довелось перетнути повітряний простір Білорусі). Найближче — 37 км — до кордонів Естонії, дещо більше — 58 км — до кордонів Латвії.

Відстань від Пскова до України, Естонії, Латвії - Google maps Фото: Google maps

Між тим російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що безпілотники прилетіли з однієї з країн НАТО — Естонії чи Латвії — і запропонував їх за це "покарати".

Атака БПЛА по Пскову: деталі

Інформація про вибухи у Пскові з'явилась у мережі близько 23 год. 29 серпня. Тоді ж опублікували перші відео з місця подій — показали, як у напрямку місцевого аеродрому здіймається заграва.

Пізніше російська влада підтвердила, що дійсно сталось НП — атака безпілотників. Кілька пристроїв влучили у вантажні літаки Іл-76, які стояли на аеродромі під Псковом. Тоді ж повідомили, що чотири Іл-76 повністю згоріли, а решту перебазували на інший аеродром.

Між того ж вечора, припускають, БПЛА невідомого походження могли атакувати й низку інших об'єктів на території РФ. Зокрема, можлива атака на військову базу.

Нагадуємо, пропагандист Соловйов заявив, що Росія має "ідеальний час", щоб застосувати ядерну зброю. На його думку, ЗС РФ мають вдарити по Роботиному, щоб знищити українську армію.

Тим часом на території РФ сталась ще одне НП — упав літак з власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Бразильська компанія-виробник літака запропонувала свою допомогу з розслідуванням, але Кремль відповів, що справиться самостійно. При цьому напередодні у західних ЗМІ опублікували коментар російського політолога, який заявив, що Пригожина на борту нібито не було і він насправді перебуває за кордоном.