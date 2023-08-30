Баржі впоперек протоки: ЗМІ показали супутникові світлини Кримського мосту (фото)

Кримський міст отримав "захист" від морських дронів. Зокрема, росіяни розмістили баржі південніше східної частини споруди — там зовсім мілко, тому баржі притопили лише частково.

Російська влада вирішила використати баржі, щоб захистити Кримський міст від можливих атак морських дронів. Як виглядає цей захист, показано на нових супутникових світлинах Planet, опублікованих на порталі "Радіо Свобода".

На світлинах можна нарахувати близько семи барж, розташованих на невеликій ділянці від Тузли до однієї з частин Кримського мосту. Судна розташовані на півдні й повинні захистити споруду від атак морських дронів, вказують на порталі.

Баржі біля Кримського мосту - загальний вигляд Фото: Радіо Свобода Баржі біля Кримського мосту - вигляд при збільшенні Фото: Радіо Свобода

Зазначається, що баржі могли частково притопити. Частково — оскільки глибина на цій ділянці Керченської протоки — не більше 2-4 метрів. Про це ідеться у дописі дослідника Девіда Хелмса у Twitter.

Глибина Керченської протоки біля Тузли Фото: Twitter / David Helms

Зазначимо, раніше OSINT-розслідувачі вже повідомляли про баржі. Відзначались, що вони захищають лише частину мосту — ділянку, розташовану ближче до Краснодарського краю Росії.

Бар'єр біля Кримського мосту Фото: Twitter H I Sutton

Крім того, у мережі публікували повідомлення про ще один спосіб захисту — бонові загородження. Бонові загородження — спеціальні плавучі пристрої, до яких прикріпили спеціальні решітки. Решітки, за задумом російського командування, мають зупинити морські дрони, які хотіли б непомітно підібратись до незаконної споруди.

Ще один спосіб захисту — патрульні катери. Зі слів речника ВМС ЗСУ, якщо раніше міст охороняв один катер, тому тепер у морі — всі наявні морські судна, якими росіяни сподіваються унеможливити ще одну атаку на Кримський місті.

На Google maps можна визначити, яку ширину протоки мають захистити росіяни — це близько 14 км від крайньої точки коси Тузла до берега біля Керчі.

Яка ширина Керченської протоки? Фото: Google maps

Атаки на Кримський міст: деталі

Станом на 30 серпня 2023 року можна нарахувати дві атаки на Кримський міст:

8 жовтня 2022 року — вибухнула вантажівка, пошкоджено проліт автомобільного шляху, була пожежа на залізничній колії;

17 липня 2023 року — внаслідок вибуху просіла частина автомобільного шляху.

Крім того, варто зазначити, що відбувались атаки й на російські військові кораблі. Наприклад, 4 серпня отримав пошкодження десантний корабель "Оленегорський горняк". А 5 серпня — отримав пробоїну 3 на 3 метри танкер Sig: повністю зруйнувалось машинне відділення.

Нагадуємо, голова СБУ Василь Малюк розповів деталі спецоперації, яка відбулась на Кримському мосту восени 2022 року. З його слів, українські силовики багатьох росіян використали "в темну". Також він показав морські ударні дрони, які загрожують росіянам у Чорному морі. Дрони називаються Sea Baby: вони здатні нести 400-800 кг вибухівки.