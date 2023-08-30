"Суверенітетом не торгуємо": у МЗС відповіли на заяву Орбана про "угоду" з Путіним

Спікер МЗС Ніколенко відповів на скандальну заяву прем’єра Угорщини щодо пропозиції укласти "угоду" з Москвою по відмові від вступу України в НАТО. Дипломат заявив, що керівництво РФ понесе відповідальність за заподіяне зло.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на "пропозицію" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо угоди з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та відмови Києву у вступі до НАТО заявив, що держава не торгує своїм суверенітетом.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", — повідомив Ніколенко у Facebook.

Спікер зазначив, що в МЗС навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", — написав Олег Ніколенко.

Скандальна заява Орбана по "угоді" з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю колишньому провідному Fox News Такеру Карлсону заявив, що Захід має укласти "угоду" з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про нову архітектуру безпеки України, яка не повинна включати членство в НАТО.

Орбан вважає, що Україна перебуває на шляху до програшу у війні, оскільки армія РФ перевершує чисельність ЗСУ. У своїй заяві прем’єр Угорщини зазначив, що йому нібито шкода українців і необхідно укласти "операцію" з Росією, щоб забезпечити Україні суверенітет.

Нагадаємо, 26 серпня Орбан заявив, що від підтримки Заходу нібито страждають українці. На його думку, така підтримка чинить негативний вплив на життя українців і призводить до негативних наслідків.

27 липня в канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана оцінили результати контрнаступальних дій ЗСУ. У відомстві повністю повторили тези президента РФ Володимира Путіна.