Знайшли собі "живий щит": ЗС РФ хочуть уповільнити контрнаступ ЗСУ на півдні, — Федоров (відео)

За словами мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, у травні російські війська виселили українців із 18 населених пунктів, що розташовані недалеко від лінії фронту на півдні. Тепер їх повертають.

Російські війська збираються використовувати мирних українців як живий щит, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ. Про це заявив мер окупованого Мелітополя Михайло Федоров в ефірі каналу "Апостроф".

За його словами, ще в травні російські війська виселили українців із 18 населених пунктів, які розташовані недалеко від лінії фронту на півдні. Це було зроблено нібито для захисту від обстрілів ЗСУ.

Федоров зазначив, що протягом трьох місяців окупанти грабували їхні домівки, і ось тепер українців вирішили повернути. Таке рішення ухвалив голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

Мер Мелітополя заявив, що причина цього може бути лише одна, а саме створення прикриття для ЗС РФ.

"Вони хочуть захистити собі і дати собі можливість трохи довше перебувати в населених пунктах Токмак, Вовчанськ, Василівка і так далі. Саме тому вони повертають тепер наших мешканців. Цинізм... Ми завжди знали, що ворог не думає про цивільне населення, не думає, як його захистити", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що німецькі журналісти повідомили, що армія України прорвала укріплення "лінії Суровикіна" . Так, за словами військового аналітика Юліана Рєпке, ЗСУ просунулися до села Вербове і на 2 км на схід від села Новопрокопівка в тому ж районі.

Також повідомлялося, що серпня ЗСУ ліквідували три групи російських солдатів поспіль у районі Бахмута. Українські військові сховалися поблизу залізничних колій, очікуючи бійців ЗС РФ. Противники з'являлися один за одним, коли тікати було вже пізно.