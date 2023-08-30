FPV-дрони "дикі шершні" уразили два танки РФ (відео)

Російські окупанти знову не змогли захистити свою важку бронетехніку від ударних дронів, два танки отримали критичні пошкодження.

Два танки РФ були уражені FPV-дронами, які запустили українські захисники. У Telegram-каналі "Дикі шершні" повідомили подробиці.

Пілоти групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-та окремої бригади територіальної оборони зуміли зафіксувати ворожу бронетехніку. Ураження вони назвали критичним.

Захисники також нагадали цивільним, наскільки важливо допомагати фінансово. Вони подякували усім за допомогу.

"Дякуємо всім, хто допомагає донатом для створення нових дрончиків", – йдеться у дописі.

Знищення танків РФ влітку 2023 року

ЗСУ 27 серпня завдяки бійцям волинської тероборони, які застосували FPV-дрони був знищений танк Т-72. Артилеристи й оператори отримали інформацію щодо розташування російської бойової машини та ліквідували техніку.

Група "Асгард" і Січеславська бригада 23 серпня також відзначилися успішними результатами та знищили БМП та танк росіян на Лиманському напрямку. Війська РФ залишилися без бойових машин завдяки вмілому та ефективному використанню українськими захисниками безпілотників та артилерії. Бійці пообіцяли й надалі залишати російських окупантів без необхідної їм техніки.

ЗСУ 21 серпня застосували FPV-дрони та знищили два танки Т-72 росіян. Зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла знищити важку техніку російських окупантів, яка коштує кілька мільйонів.

Нагадаємо, 30 серпня бригада наступу "Рубіж" знищила протитанкову гармату РФ завдяки батальйону "Свобода".Російські загарбники залишилися без протитанкової гармати, яку навіть особливо не намагалися заховати.