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"Абсурдна вигадка": у Міноборони Латвії спростували причетність до атаки БПЛА на аеродром в Пскові

Олена Бурдейна
Фото: LETA | Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце - про удар по аеродрому під Псковом

Росія намагається приховати від населення знищення техніки та інфраструктури. Тому почала дезінформаційну кампанію для дестабілізації країн НАТО.

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що підозри у причетності Латвії до атаки дронів на аеродром у Пскові є абсурдними. З її слів, ці підозри призначені для російських громадян, щоб вони забули про невдачі ЗС РФ на лінії фронту в Україні. Про це пише портал LSM.

Мурнієце нагадала, що російська влада продовжує діяти за звичним сценарієм. Зокрема, починає шукати "зовнішнього ворога" і обвинувачує НАТО у момент, коли зазнає невдач на лінії фронту. Після цього Кремль починає "загострювати регіональну безпеку".

У Росії намагаються приховати, що втрачають техніку і на лінії фронту, і в тилу. Між тим твердження про можливу причетність Латвії до атак в тилу — наприклад, на аеропорт під Псковом — це дезінформація, якій не потрібно вірити. "Твердження про причетність Латвії до подій вчорашньої ночі в Пскові — абсурдна вигадка", — наголосила латвійська чиновниця.

Крім Мурнієце на порталі навели коментар експосадовця з Латвії — ексміністра оборони Артіса Пабрікса. Зокрема, чоловік також звернув увагу на те, що Росія почала дезінформаційну кампанію проти сусідніх країн Балтії. При цьому нагадує, що у мережі поширюють підозри, начебто дрони, які атакували Псков, здійнялись у повітря на території Естонії.

Атака БПЛА на аеродром під Псковом: деталі події

Зазначимо, атака БПЛА відбулась надвечір 29 серпня 2023 року. Тієї ж ночі відбувся масований наліт на шість регіонів Росії: частина з них розташована за сотні кілометрів від кордонів РФ з країнами Балтії.

Російська влада визнала, що безпілотники вдарили по аеродрому на південь від Пскова. Внаслідок цього ЗС РФ втратили чотири транспортники Іл-76, а ще три — пошкоджено і відправлено на ремонт.

Речник президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що військові фахівці уважно вивчають можливий маршрут дронів — хочуть з'ясувати, як їм вдалось непоміченими дістатись до важливого об'єкту.

Між тим російські ЗМІ почали поширювати чутки, начебто атака відбулась з території країн Балтії. Зокрема, пропагандист Володимир Соловйов закликав негайно покарати Естонію чи Латвію — вдарити ядерною бомбою.

Однак є й інші версії подій: наприклад, аналітики доводять, що БПЛА могла здійнятись у повітря з території РФ.

Нагадуємо, український фахівець з радіоелектронної боротьби розглянув гіпотетичну можливість удару дронів ЗСУ по військових об'єктах в Росії. При цьому він пояснив, завдяки чому їм вдається минути російську систему РЕБ. Між тим 30 серпня невідомі безпілотники долетіли до заводу "Кремній Ел" у Брянську: експерти намагаються визначити, яку шкоду він міг завдати.