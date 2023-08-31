"Бомбардування пройшло успішно": ССО під Бахмутом знищили спостережний пункт РФ (відео)

У командуванні зазначили, що розвідка оперативно доповіла операторам Сил спецоперації про місце розташування позицій ЗС РФ, після чого було ухвалено рішення про проведення операції із залученням БПЛА.

Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ знищили командно-спостережний пункт російських окупантів у районі Бахмута. Про це повідомила пресслужба формування 31 серпня.

Зазначається, що попередньо про розташування ворожих позицій бійцям доповіла українська розвідка, після чого було ухвалено рішення приступати до роботи.

"Оператори безпілотного комплексу зарядили безпілотник потужними снарядами і відправили за заданими координатами. Бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно", — йдеться в повідомленні.

Бійці ССО також поділилися роликом, на якому можна побачити весь процес боротьби з російськими окупантами.

Два снаряди влучили точно в ціль, що призвело до знищення командно-спостережного пункту ЗС РФ. Після цього БПЛА повернувся назад до ЗСУ. Обійшлося без втрат з української сторони, чого не скажеш про противника.

До слова, кілька тижнів тому операторам ССО вдалося знищити одразу чотири одиниці техніки ЗС РФ. БПЛА та українські військові показали ефективну роботу і згодом відбулося знищення ЗРК "Стріла-10", тягача з гаубицею та КАМАЗа.

"Усі цілі знищено. Йдемо далі!" — повідомили в Силах спеціальних операцій.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що дрони ЗСУ знищили або пошкодили 24 російські літаки в РФ і Криму. За даними журналістів, від початку великої війни Сили оборони разом зі спецслужбами провели щонайменше дев'ять успішних атак. Знищували бомбардувальники, винищувачі та транспортники.