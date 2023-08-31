ЗСУ радять росіянам затопити увесь Чорноморський флот, щоб вберегти Кримський міст (відео)

У ВМСУ порекомендували ворогу взяти приклад з одного зі своїх адміралів та утопити більше суден. Водночас речник Дмитро Плетенчук переконаний, що захистити незаконну споруду у окупантів не вийде, адже вони не відмовляться від злодійства.

У Військово-морських силах ЗСУ порадили російським окупантам не обмежуватись кількома баржами та затопити увесь свій флот у Чорному морі. Про це відомо з коментаря речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону від 31 серпня.

"Враховуючи уроки історії, можу їм порадити повторити тактику одного з їхніх адміралів і затопити одразу увесь Чорноморський флот. Здається, що це буде кращим рішенням і вирішить одразу багато проблем. Принаймні, збереже життя їхнього особового складу", — сказав він.

Речник ВМС підтвердив, що росіяни затопили баржі навколо Кримського мосту. Він пояснив, що мета ворога — захистити незаконну споруду від атак.

"Але для того, щоби її повністю перекрити, треба, напевно, дійсно закрити судноплавство у цьому районі. І лише тоді, може, будуть якісь гарантії, що туди нічого не допливе. В інший спосіб, наскільки це зрозуміло, захистити вони її не можуть", — підкреслив Плетенчук.

Однак військовий не вірить, що РФ дійсно наважиться перекрити судноплавство через Керченську протоку. З його слів, тоді загарбники не зможуть грабувати Запорізьку та Донецьку області. Він пояснив, що нині росіяни вивозять з тимчасово окупованих територій українське зерно та метал, вимикаючи автоматичну ідентифікаційну систему (АІС).

Представник ЗСУ проінформував, що останнім часом Росія посилила своє "прикордонне" угруповання навколо Кримського мосту.

"Керченську протоку охороняє щонайменше 10 одиниць зараз. Це, наприклад, 6 катерів і 5 кораблів прикордонної служби", — зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що протока належить до територіальних вод України й усі дії росіян в акваторії — незаконні.

Коментар Дмитра Плетенчука (про Кримський міст — з 1:24)

Нагадаємо, також речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про те, як відбувається пограбування українських портів силами РФ. З його слів, злочини здійснює "тіньовий флот" країни-агресорки.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що у тимчасово окупованому Криму "триває сезон бавовни". Вона підкреслила, що ЗСУ "попереджали" росіян про це.