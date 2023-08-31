Не підлягають ремонту: у ГУР розповіли, як використовувалися знищені в Пскові літаки Іл-76

За словами представника розвідки Андрія Юсова, найчастіше росіяни використовували Іл-76 для передислокації особового складу на фронт і поповнення запасів озброєння. Тепер логістичні можливості ЗС РФ істотно знизилися.

Російські окупанти використовували транспортну авіацію, частина літаків якої були розташовані в Пскові, в логістичних цілях. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов у коментарі "Еспресо" 31 серпня.

За його словами, найчастіше за допомогою знищених літаків Іл-76 противник перекидав особовий склад на фронт, а також поповнював запаси озброєння. Тепер їхні можливості колосально зменшилися.

"За нашою інформацією, чотири транспортні літаки, які знищені в Пскові, не підлягають відновленню і ремонту. Два літаки отримали пошкодження, які напевно можна буде усунути", — заявив Андрій Юсов.

Окремо було зазначено, що перекидання особового складу, засобів і озброєння на транспортній авіації відбувається регулярно. Це один із методів логістики противника.

Відповідно, як заявив представник ГУР, це стає законною цiллю.

"Усе, що стосується ворожої логістики, зокрема транспортної авіації, має бути нейтралізоване, ліквідоване, знешкоджене, поки загарбники не заберуться з нашої української землі", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня на території Російської Федерації, у місті Псков, пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту. За словами місцевих жителів, у населеному пункті було чути автоматні черги.

31 серпня колишній керівник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері заявив, що напад безпілотних літальних апаратів на аеродром у Пскові був найбільш успішною операцією за весь період ведення конфлікту.