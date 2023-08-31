Російські Су-57 оснастили ракетами Р-37М: яку загрозу становить озброєння, — ЗМІ
Навіть серед російських експертів виявилися ті, хто не в захваті від можливостей Р-37М. Зокрема, критики зазначають, що з дистанції понад 250 км ракета здатна вражати лише літаки радіолокаційної розвідки і дрони-розвідники, а винищувачі залишаться невразливими.
Повітряні сили РФ проводять операції в Україні із застосуванням винищувачів п'ятого покоління Су-57. Очікується, що в майбутньому літаки будуть оснащені новими ракетами великої дальності класу "повітря-повітря" Р-37М. Про це з посиланням на анонімні джерела повідомили 30 серпня оглядачі Bulgarian Military.
Автори матеріалу пишуть, що за наявними у них даними, нова ракета вражатиме ціль на дистанції до 300 км — дальність дасть змогу атакувати цілі, навіть ті, що суттєво захищені засобами ППО.
"Очікується, що найближчим часом ефективність цього боєприпасу буде оцінено в реальних бойових умовах", — йдеться в публікації.
Поки що конкретних деталей не розголошують, проте джерела видання повідомили, що предметом обговорення може стати нова модифікація ракетного комплексу Р-37М, який використовуватимуть як на Су-57, так і на МіГ-31БМ. Крім того, інтеграція цієї ракетної технології не обмежується тільки Су-57, її передбачається впровадити і на Су-35.
Оглядачі зазначають, що розмови про нові ракети для Су-57 та інших російських літаків з'явилися останнім часом на тлі звісток про постачання Україні винищувачів F-16.
"На тлі дискусій про розміщення цих винищувачів у повітряному просторі України очевидною корисність такої зброї для РФ стає дедалі очевиднішою", — зазначили оглядачі.
Також повідомляється, що комплекс Р-37М нібито може змусити Вашингтон переглянути свою позицію щодо надання Україні бойової авіації.
Що відомо про ракету Р-37М
Р-37М є вдосконаленою версією своєї попередниці — ракети великої дальності Р-37, прийнятої на озброєння 1989 року. Розробники стверджують, що ракета здатна знищувати як висотні цілі (до 25 км), так і маловисотні (всього до 15 м) з величезної відстані — понад 300 км.
Комплекс росіяни позиціонують як "довгу руку", оскільки така дистанція ураження дасть змогу навіть знищувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) противника. Крім того, у російських джерелах традиційно говорять про надзвукові та навіть гіперзвукові можливості ракети — її швидкість нібито сягає 6 Махів (7350 км на годину).
Ракета оснащена активною головкою самонаведення високої чутливості, яка може виявляти цілі без необхідності постійного "освітлення" радаром винищувача. При цьому якщо ціль раптово змінює курс, ракету можна коригувати з винищувача через радіоканал.
Недоліки Р-37М
Тим часом навіть у середовищі російських експертів лунає критика на адресу Р-37М. Насамперед зазначається, що ця ракета є не перспективною розробкою, а поліпшеним варіантом старої Р-37. А отже, крім переваг нової ракети, вона успадкувала від попередниці і недоліки.
Річ у тім, що характеристики Р-37 дають їй змогу ефективно боротися лише з повітряними оперативно-стратегічними засобами інформаційного забезпечення противника, серед яких можуть бути безпілотники RQ-4A/B "Global Hawk", MQ-4C, літаки РТР RC-135V/W, радіолокаційної розвідки E-8C, або з винищувачами з посередніми маневреними можливостями.
Проблема криється в тому, що попри велику швидкість Р-37М, конструктивний запас міцності ракети дає їй змогу реалізувати власне перевантаження лише у 20-22 од. При цьому такий показник може бути досягнутий тільки в разі підльотної швидкості в 1700 км на годину і більше.
Отже, маневрений винищувач, що летить на малій або середній висоті, буде практично невразливим, якщо Р-37М запустять із дистанції понад 250 км, адже ракета, що рухається аеробалістичною траєкторією, витратить твердопаливний заряд двигуна ще на початку маршової ділянки польоту, що відіб'ється на її маневреності.
Нагадаємо, у РФ повідомили про модернізацію винищувача Су-57, який було оснащено новітніми комплексами бортових засобів цифрового зв'язку, що дають змогу підвищити якість передавання інформації. Новий комплекс бортового зв'язку нібито забезпечує підвищений захист від перешкод і спроб прослуховування.