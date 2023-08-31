Таврійський напрямок: ЗСУ ліквідували майже 200 росіян та знищили 6 складів боєприпасів

За інформацією військових, на Таврійському напрямку за добу було знищено 15 одиниць військової техніки противника та уражено пункт управління.

Збройні сили України на Таврійському напрямку за минулу добу ліквідували майже 200 російських окупантів та знищили 6 складів боєприпасів армії Російської Федерації, повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

За інформацією військових Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Наші воїни здійснюють заходи контрбатарейної боротьби та закріплюються на досягнутих рубежах в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка.

В районах Мар’їнки, Старомайорського (Донецька область) та Вербового (Запорізька область) ворог вів безуспішні наступальні дії, але успіху не мав. Противник здійснює переміщення підрозділів та застосовує резерви, скільки зазнає значних втрат в особовому складі.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 632 обстріли позицій Сил оборони, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Відбулося 14 бойових зіткнень.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Мар’їнському, Шахтарському та Авдіївському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового Запорізької області. Під час артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 181 особа (вбитими — 45, пораненими — 135, потрапив у полон один військовослужбовець ЗС РФ).

За добу було знищено:

3 ББМ;

6 артилерійських систем та мінометів;

1 БпЛА;

4 одиниці автомобільної техніки;

1 одиниця спеціальної техніки.

6 складів боєприпасів;

1 пункт управління ворога.

Нагадаємо, 31 серпня Зеленському відзвітували про нову українську зброю, яка б’є по ворогу за 700 кілометрів.

Крім того, в Україні розробляють шість моделей дронів із дальністю понад 1000 км. За даними джерел, таких проєктів уже "півдюжини", тобто близько шести.