На Харківщині "Сталевий Кордон" завдав вогневого удару по позиціях окупантів (відео)

Прикордонники зафіксували місцеперебування загарбників та успішно ліквідували спостережний пункт.

Бійці штурмової бригади "Сталевий Кордон" завдали вогневого удару по позиціях окупантів. Результати роботи опубліковані у Telegram-каналі.

Прикордонники зафіксували місцеперебування загарбників. Після цього було вдало знищено спостережний пункт ворога. Українські захисники застосували міномети, а свою роботу назвали "ювелірною".

Знищення техніки РФ на Харківщині

Бійці 14 бригади знищили САУ "Мста-С" на Харківщині. Внаслідок влучання в російську 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" здетонував боєкомплект. Подія відбулася на південь від населеного пункту Нова Тарасівка. Село розташоване на території Харківської області.

Прикордонники на Харківщині регулярно полюють на російських загарбників на автошляху. Бійці "Сталевого кордону" взяли під вогневий контроль важливу ділянку фронту у регіоні. Аеророзвідники постійно стежать за переміщеннями підрозділів РФ на фронті, а далі по ворожих позиціях працює мінометний розрахунок.

Бійці бригади "Сталевий кордон" 16 серпня знищили "Муром-М" на Харківщині. Загарбники залишилися без можливості у певній локації коригувати артилерію та відстежувати переміщення українських Сил оборони. Здійснення аеророзвідки бійцями "Сталевого кордону" дозволяє виявляти та знищувати ворожу техніку.

Нагадаємо, у липні окупанти скинули авіабомбу КАБ-250 на житлові будинки на Харківщині. Як зазначають в ОВА, також зафіксовані влучання ворожих снарядів в інших районах Харківської області. Окупанти обстрілювали регіон з артилерії, мінометів та іншої зброї.