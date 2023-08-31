"Робота продовжується": ЗСУ показали удар по складу БК і бронетехніці РФ під Олешками (відео)

ЗС РФ продовжують втрачати військову техніку та особовий склад на лівобережжі Херсонщини. При цьому втрати — внаслідок дистанційних ударів українських БПЛА.

Бійці ЗСУ використали ударні дрони, щоб дістати до позицій ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, вдалось знищити російську бронемашину невстановленого типу та влучити в опорні пункти противника під Олешками. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі представника Сил оборони "Николевский Ванек".

Автор допису вказав, що на відео — робота "Зведеного загону груп БПЛА генерала Марченка". Разом з групою працювали інші підрозділи Оперативного угрупування "Херсон". На деяких кадрах можна побачити, про які підрозділи ідеться — морські піхотинці з 67 ОГАДн, військові зі 126 ОБр ТРО.

Для атак на позиції ЗС РФ використали дрони-камікадзе, а також дрони, які скидали гранати. На записі показали сарай, в якому переховували бронемашину невстановленого типу. Також "вполювали" російську військову машину: вона петляла лісом, але все ж підірвалась. Також кадри дають можливість побачити фортифікації, які звів противник: десятки метрів траншей тягнуться вздовж дороги.

Загалом "коршунам" генерала Марченка вдалось знищити наступні цілі:

особовий склад ЗС РФ — близько 17 ос.;

склад БК — 1 шт.;

човен — 1 шт.;

військові автомобілі — 2 шт. (з них 1 шт. — підірвалась на міні);

бронетехніка — 1 шт.

Лівобережжя Херсонщини: деталі

Згідно з крайнім звітом Генштабу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини ворог продовжує артилерійські удари по прибережним населеним пунктам — обстріляв 25 сіл. На онлайн-карті DeepState видно, що підрозділи ЗСУ мають два плацдарми на лівобережжя — біля Дач неподалік від Олешок та біля Підстепного неподалік від Козачих Лагерів. Також позначено, що лінія боїв проходить за 3 км від русла Дніпра.

Плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини - станом на 31 серпня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, 31 серпня українське командування підтвердило успіхи Сил оборони на південному та східному напрямку. Представниця Міноборони Ганна Маляр заявила, що бійці ЗСУ закріплюються на нових ділянках фронту біля Бахмуту та у напрямку Мелітополя.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на повідомлення західних ЗМІ щодо втрат ЗСУ. З його слів, вони "поширюють брехню".