Не пошкодували п'ять мін: РФ розмістила вибухівку на шляху місії МАГАТЕ на ЗАЕС (відео)

Російські окупанти розмістили міни на дорозі, якою мали пройти представники місії МАГАТЕ на шляху до Запорізької АЕС. Щоб знешкодити міни довелось їх розстріляти.

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський опублікував кадри ротації представників МАГАТЕ, які прямували на Запорізьку АЕС. На відео видно, що росіяни замінували ділянку шляху, якою мали рухатись міжнародні експерти. Про це він написав у Telegram-каналі.

Подія сталась на завершальному етапі, коли група з шести осіб підходила до Кам'янського мосту: "йшли останні 500 м" — говорить оператор, який веде запис. Попереду — протитанкові "їжаки" та розлом у дорожньому полотні у напрямку мосту. Якоїсь миті бійці, які супроводжували членів місії, помітили попереду п'ять протипіхотних мін ПМН-2 — росіяни встановили їх впоперек дороги.

Автор відео зазначив, що маршрут був заздалегідь погоджений з російською стороною: "Цих мін не мало бути тут на дорозі". Щоб їх знешкодити, бійці спричинили детонацію пострілами. Після цього до місця подій прибули дві машини ООН. Члени місії мали б побачити дим від детонації, який вкрив дорогу попереду.

Вказується, що для замінування росіянам потрібно було пройти півтора кілометра по нейтральній території. Між тим на шляху осіб, які зустрічали місію на протилежному боці дорожнього розлому, жодних перепон не було.

"Україна дотримується міжнародних стандартів. І ділянка, призначена для обміну міжнародними експертами, не закидується мінами, чого не скажеш про росіян. П'ять ПМН-2 на ділянці 100-150 метрів, яка межує з цим розваленим мостом", — зауважив голос за кадром.

Запорізька АЕС: деталі

Зазначимо, армія РФ окупувала Запорізьку АЕС у перші дні вторгнення у 2022 році. Через деякий час після росіяни дозволили перебувати на атомній станції місії МАГАТЕ — члени міжнародної організації мали стежити за безпекою. При цьому українці регулярно попереджали, що підрозділи ЗС РФ розмістили вибухівку на станції: вибух може стати причиною радіоактивного забруднення чотирьох областей України.

Після підриву греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року постала нова загроза: обмілів охолоджуючий ставок біля ЗАЕС. 7 липня з інспекцією приїхав особисто генеральний секретар Рафаель Гроссі. З його слів, він не помітив замінування водних споруд. Однак вже 25 липня працівники місії визнали, що помітили міни на території станції.

Нагадуємо, Сили оборони України продовжують поступове просування на Запорізькому відтинку фронту. Зокрема, стало відомо, що бійцям ЗСУ вдалось підійти впритул до села Вербове, розташованого на півдорозі до окупованого Токмака. Між тим експерти пояснили, що допомогло просуванню: удари з флангів та західна техніка.