В Україні пропонують по-новому карати бійців за втрату бойової техніки під час війни

Покарання за втрату техніки Сил оборони не має альтернативних видів та не враховує умови й обставини, за яких бійці виконували бойові завдання.

В Україні пропонують послабити кримінальну відповідальність для військових за втрату техніки під час дії воєнного стану. Ухвалити відповідний законопроєкт запропонував комітет з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні 31 серпня.

Профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення положень чинного законодавства в частині кримінальної відповідальності за скоєння військових кримінальних правопорушень пов’язаних із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння".

У пояснювальній записці до законопроєкту йшлося про те, що покарання за втрату техніки ЗСУ під час війни є надто суровим, без альтернативних видів покарань та не враховує обставини й умови, за яких бійці виконують бойові завдання.

Зазначили, що чисельність таких порушень зростає, що може вплинути на те, що військовослужбовці, які мають досвід в експлуатації бойової техніки, не зможуть використовувати свої знання в боротьбі з ворогом. Також для військових існує ризик юридичної відповідальності за втрату літака — позбавлення волі на термін від п'яти до 15 років. Це може негативно вплинути на морально-психологічний стан військовослужбовців.

Законопроєктом запропонували внести зміни до статей 415-417 КК України, зокрема додавши інші види покарань (службове обмеження, яке передбачає можливість збереження бійця на службі). Також пропонують встановити відповідальність, яка залежатиме від тяжкості спричинених наслідків та розміру спричиненої матеріальної шкоди.

Нагадаємо, 4 серпня юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко розповів, що у грудні 2022 року ухвалили закон 8271 про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців, у результаті чого 99% обвинувачених у скоєнні військових злочинів отримують реальні терміни ув’язнення. Йдеться про самовільне залишення військової частини, місця служби та поля бою, дезертирство, відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань.