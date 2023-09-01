"Візьмуть реванш": Буданов спрогнозував нове вторгнення ЗС РФ (відео)

За словами глави розвідки, для відновлення військових можливостей та інфраструктури Росії після значних втрат у війні може знадобитися близько 10 років.

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що Росія може висловити бажання помсти навіть після того, як Україна здобуде перемогу у війні. Про це він заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, для відновлення у військовому аспекті Росії потрібно близько 10 років. Після цього можливий реванш.

"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб усе це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", — зазначив глава ГУР.

Тим часом аналітики волонтерської спільноти DeepState вказали, що адри свідчать про просування Сил оборони на північних рубежах Вербового. При цьому російське командування, щоб їх зупинити, активно використовує артилерію.

Нагадуємо, батальйон "Свобода" разом із бригадою наступу "Рубіж" знищив російську гармату. Під час операції спільно діяли два підрозділи: аеророзвідка виявила гармату, а артилерія — знищила. Тим часом під час нічної атаки дронами 29-30 серпня вибухнуло на заводі в Брянську: схоже, під загрозою опинилося виробництво електроніки РФ.