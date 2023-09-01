Україна придбала 160 антидронових систем Slinger в Австралії: на що вони здатні (відео)

Комплекс оснащено 30-мм автоматичною гарматою та 7,62-мм кулеметом, а також тепловізійним прицілом та нічного бачення.

Австралійська компанія Electro Optic Systems показала, як український посол Василь Мирошниченко брав участь у демонстраційній стрільбі з комплексу Slinger Про це повідомляє Defence Blog.

Посол України в Австралії Мирошниченко особисто керував комплексом Slinger. Комплекс створено на основі 30-мм гармати M230LF та 7,62-мм кулемета MAG58. Мирошниченко уразив ціль на відстанях 500 та 1000 метрів.

У компанії-виробнику Electro Optic Systems заявили, що вони пишаються підтримкою української армії та народу України. Slinger встановлюється на пікапі GMC Denali. Система для боротьби з дронами оснащена тепловізійним та нічним прицілами. Також 30-мм гармата підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей по типу гелікоптерів. M230LF може вести вогонь одиночними пострілами у режимі 100 чи 200 пострілів за хвилину.

"Ми вже підписали два контракти для України на 110 систем, які будуть оснащені М113 і ще 50 систем з компанією під назвою "Практика", які будуть інтегровані в БТР Bushmaster. Вони становлять близько 170 мільйонів доларів, це значний експортний контракт", — заявив виконавчий віцепрезидент EOS Метт Джонс.

Також найближчим часом 30-мм гармата отримає боєприпаси з дистанційним підривом. Джонс заявляє, що M230LF також встановлюється в ударні гелікоптери Apache.

Нагадаємо, 1 вересня ЗМІ писали, що ЗСУ отримають 50 ударних дронів Punisher, які перекриють 45 тисяч кілометрів фронту.

Також 1 вересня в ГУР показали невдалу спробу російських гелікоптерів та літака збити український безпілотник.