Турецька армія отримала на озброєння САУ нового покоління Firtina II

Firtina II — це високотехнологічна САУ, яка має значну кількість автоматизованих систем, включно з повністю автоматизованою системою заряджання.

Міністерство національної оборони Туреччини повідомило про придбання 4 САУ Firtina II. Перші дві установки вже отримали Сухопутні сили. Про це повідомляє SaunmaSanayiST.

В межах програми "Проєкт закупівлі штурмових гаубиць нового покоління T-155" армія придбає 4 САУ. Перші дві проходять низку випробувань. Зазначається, що перші 10 T-155 будуть комплектуватись німецькими двигунами MTU, їх встановлять із наявних запасів. Всі інші машини комплектуватимуться турецькими UTKU Power Group від компанії BMC Power. Замінити силові агрегати довелось через німецьке ембарго на постачання двигунів.

Firtina II матиме з початку німецькі двигуни Фото: SavunmaSanayiST

Самохідна артилерійська установка Firtina II характеризується високим рівнем автоматизації. В машині повністю автоматична система заряджання, інтегровано електропривід башти й наведення ствола. За систему керування відповідає система SARP. Всередині машини є система кондиціонування.

Виготовлення T-155 триває з 2018 року. Наразі турецька армія має вже 6 САУ Firtina II. Всього армія замовила близько 130 САУ. Машина створюється на базі Firtina I.

Нагадаємо, 31 серпня ЗМІ писали, що Туреччина шукає партнерів для винищувача KAAN через економічні складнощі.

25 серпня повідомлялось, що Анкара створює "цифрові війська", щоб дрони керували безпілотними машинами на землі.