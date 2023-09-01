На Запоріжжі Сили оборони збили вертоліт росіян: екіпаж катапультувався

Російські блогери повідомляють, що пілоти змогли врятуватися. У Генштабі поки офіційно знищення ворожого гелікоптера не коментували.

На Запорізькому напрямку у російських загарбників стало на один вертоліт менше. Його збили Сили оборони України. Про це повідомив в телеграм-каналі речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Мінус російський Ка-52 на Запорізькому напрямку. Гойда. Екіпаж тимчасово живий", — йдеться в повідомленні.

Російські пабліки підтвердили, що з російським "алігатором" дійсно сталася неприємність на фронті в Україні.

"Катапультна система Ка-52 щойно врятувала життя двох наших хлопців", — написав російський військовий блогер Кирило Федоров.

Нагадаємо, що українська розвідка провела одну із найкращих спецоперацій в історії незалежної України, забравши російський вертоліт Мі-8 і переманивши його пілота на свій бік. На момент спецоперації крім пілота на борту Мі-8 перебували ще двоє членів екіпажу. Коли вони зрозуміли, де сіли, вони спробували втекти, але були ліквідовані.

Раніше повідомлялося, що 14 серпня, Сили оборони ліквідували ще один російський вертоліт на Бахмутському напрямку. Ворожий ударний гелікоптер Ка-52 вдалося збити бійця зенітного ракетного підрозділу одієї з бригад ЗСУ.