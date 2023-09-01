РФ прибрала ЗРК з Курильських островів і скоро виведе військовий контингент, що залишився, — ЗМІ

За словами журналістів, без С-300 вся оборона на Курильських островах буквально руйнується. Через це в Кремлі вирішили не підставляти основні сили на Ітурупі та Кунаширі під удар і вивести їх.

Росія незабаром може прибрати з Курильських островів Ітуруп і Кунашир військовий контингент, що залишився. Про це пише видання Defence express.

За словами журналістів, з 2020 року Росія тримає на островах підрозділи 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії. На авіабазі "Ясний" дислокуються літаки Су-35, а також комплекси "Бастіон". Їх Росія застосовує не тільки для протикорабельної оборони, а й для ударів по наземних цілях.

Видання пише, що виведені з Курильських островів системи С-300 РФ, найімовірніше, відправить на фронт в Україну або поставить на захист своїх регіонів.

За словами журналістів, без С-300 вся оборона на Курильських островах буквально руйнується. Тому Кремль виведе з Ітурупа і Кунашира основні сили.

Експерти зазначили, що не факт, що Росія зможе повернути свою військову присутність на островах до рівня 2020-го року.

Нагадаємо, що японські ЗМІ повідомляли, що РФ прибрала ракетні комплекси з Курильських островів. За словами журналістів, викладач Токійського університету Ю Коїдзумі заявив, що ЗРК були прибрані з островів Ітуруп і Кунашир. Крім того, старі танки й артилерія, що раніше зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, теж вирушили на фронт в Україну.

Також повідомлялося, що ЗС РФ тестують дрони з кулеметами під Запоріжжям. Скільки таких роботів вдалося зібрати в Росії поки що не відомо, як і залишаються загадкою точні технічні характеристики апарату.