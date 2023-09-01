Розповідав байки: Путін пояснив російським дітям, в чому "непереможність Росії" (відео)

Російські школярі прослухали виступ очільника Кремля: почули байки про його діда та про "непереможність Росії" в минулому і тепер.

Президент Росії Володимир Путін наважився особисто зустрітись з російськими школярами і розповісти їм свій погляд на історію РФ. Зокрема, пояснив, чому, як йому здається, імперія постійно "перемагає". Про це повідомило агентство "РИА Новости".

На честь 1 вересня у РФ проводять уроки під назвою "Разговоры о важном", нагадало агентство. Цього дня Путін вирішив поспілкуватись школярами. Для цього до нього привели 30 підлітків. Вказується, що це не прості діти: мають успіхи у навчанні, переможці олімпіад. Інших деталей звернення очільника Кремля не наводилось.

Звернення Путіна 1 вересня: деталі

Основні тези виступу Путіна опублікували у Telegram-каналі "ТАСС" і "Смотри". Офіційне російське ЗМІ "ТАСС" розмістило фрагмент, у якому політик агітував за "традиційні цінності", які роблять росіян такими "сильними". Зокрема, розповів начебто правдиву історію про свого діда, який "воював на фронті".

У фрагменті, опублікованому "Смотри", ідеться про погляд Путіна на "перемоги Росії". Зокрема, політик заявив, що саме російський народ переміг у Другій світовій війні (назвав її "Великая отечественная"). "З таким настроєм Росія є непереможною. Ми і зараз такими є", — заявив очільник Кремля.

Нагадуємо, протягом останніх трьох діб Росія щоночі зазнає масованих атак БПЛА. Зокрема, в ніч з 29 на 30 серпня безпілотники долетіли до шести областей. При цьому під Псковом знищили чотири військово-транспортних літаки Іл-76, а в Брянську влучили по заводу, який випускає радіоелектронні компоненти. Крім того, побоюючись ударів з повітря, росіяни почали захищати свої бомбардувальники Ту-22 металевими решітками — у мережі опублікували кадри, які це доводять.

Тим часом за 300 км від кордонів України прямо на голови російських селян упала ракета Х-101. Припускають, що неї спробували поцілити по українських об'єктах, але ракета була бракована, тому відірвалась від бомбардувальника і "полетіла" у напрямку землі.