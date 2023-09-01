"Йде на ризики": ЗСУ просуваються на півдні, а резервів у РФ залишилося небагато, — розвідка Естонії

За словами представника Міноборони Естонії Марго Гросберга, РФ була змушена перекинути на півдні додаткові підрозділи з інших місць. Наприклад, частини Псковської повітряно-десантної дивізії.

Українські сили змогли прорвати лінію оборони РФ, так звану "лінію Суровікіна", у Запорізькій області. Про це заявив глава Центру військової розвідки Марго Гросберг, пише ERR.

За його словами, у Росії, судячи з усього, дуже обмежені резерви. Командуванню окупантів доводиться йти на великі ризики, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.

Гросберг зазначив, що основні бої останнім часом точилися на півдні на напрямку Роботине-Вербове. РФ була змушена перекинути туди додаткові підрозділи з інших місць. Наприклад, частини Псковської повітряно-десантної дивізії.

"Ці дії показують, що Росія йде на досить великі ризики. Це доводить, що її резерви обмежені, їх залишилося небагато", — сказав Гросберг.

Він також вважає, що подальші прориви можуть бути складнішим завданням ЗСУ. Дістатися до берега Азовського моря буде дуже непросто.

Нагадаємо, що американські журналісти писали, що зі звільненням Роботиного Україна створила імпульс у наступі. Бійці української армії кажуть, що не варто очікувати швидкого наступу, бо окупанти не планують здавати територію. Однак просування важливе, бо Київ показує результат партнерам.

також повідомлялося, що 1 вересня командування озвучило втрати ЗС РФ за добу на Таврійському напрямку. За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, Силами оборони за день було знищено 15 одиниць військової техніки противника, серед якої бойові броньовані машини, артсистеми, БПЛА та автомобільна техніка.