Пентагон поставить ЗСУ ракети AMRAAM: у Повітряних силах пояснили, чим вони особливі (відео)

AIM-120 AMRAAM — ракета класу "повітря-повітря", яка перебуває на озброєнні у НАТО. Речник Юрій Ігнат зазначив, що завдяки їй Сили оборони зможуть уражати російську авіацію та захистити небо над Україною.

Міноборони США замовило для України ракети AIM-120 AMRAAM, але інших модифікацій. Вони здатні долати відстань у 160-180 кілометрів та зможуть діставати авіацію РФ, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Про це в ефірі телемарафону 2 вересня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Військовий пояснив, що AMRAAM — це авіаційні ракети класу "повітря-повітря", які є одними з найпоширеніших в авіації країн НАТО. Боєприпаси є різних модифікацій, відмінних зокрема за дальністю ураження.

"Ці ракети нам постійно надають для комплексів ЗРК NASAMS, який також використовує ракету AIM-120. З перших днів, коли розпочалася атака нашої критичної інфраструктури (восени минулого року), ці ракети застосовуються з NASAMS", — зазначив представник ЗСУ.

Ігнат проінформував, що AMRAAM можуть долати більшу відстань, якщо запускаються з повітряної платформи. З наземної ж установки дальність ураження ракеті не така висока. Зі слів речника Повітряних сил, AIM-120 здатні знищувати усі типи повітряних цілей окрім балістичних.

"Вберегти державу від дронового та ракетного тероризму можна завдяки, власне, цим ракетам, які зможуть уражати повітряні цілі", — заявив військовий.

Однак він зазначив, що ракети — не з дешевих, тож дрони було б раціональніше ліквідовувати менш дорогими засобами.

"Але вибору немає — треба знищувати все, що летить, захищати країну зсередини", — підсумував Ігнат.

Коментар Юрія Ігната про ракети AIM-120 AMRAAM

Нагадаємо, 30 серпня у Пентагоні заявили, що замовили для України ракети AMRAAM від компанії Raytheon. Повідомлялося, що вартість замовлення складає 192 мільйони доларів. Боєприпаси обіцяють поставити до 29 листопада 2024 року.

Як раніше писав Фокус, AIM-120 AMRAAM — це американська розробка, представлена у 1991 році. Ці ракети є основним видом зброї для всіх типів сучасних винищувачів у США.