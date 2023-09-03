"У росіян немає відповіді": експерт розповів, у чому перевага "уранових" снарядів для Abrams

Снаряд, випущений із гармати американського танку Abrams, зможе уражати задані дистанції, лобову броню та найсильніше заброньовані ділянки військової техніки ЗС РФ.

Збройні сили Російської Федерації не зможуть захиститися від снарядів зі збідненим ураном американських танків Abrams, які отримають ЗСУ. Про це повідомив військовий оглядач Давид Шарп в ефірі FREEДОМ.

"Це дуже ефективний снаряд, на який у росіян наразі немає відповіді", — сказав Давид Шарп.

Він зазначив, що танки Abrams мають ефективну гармату калібром 120 мм. Снаряд, випущений із такої гармати, уражає задані дистанції, лобову броню та найсильніше заброньовані ділянки танків ЗС РФ. Проте Abrams може не досягти своєї цілі, якщо використовуватиметься на великий дальності або в разі побіжного влучання.

За словами Шарма, у захисті від снарядів зі збідненим ураном окупантам може допомогти лиш ефективніша броня, проте на її виробництво можуть піти десятиліття. Зокрема, заразі росіяни працюють над активним захистом танка, коли на техніці розташований пристрій, який може перехоплювати снаряд і ракету, які летять у танк, і фізично їх знищувати.

Військовий оглядач уточнив, що час від часу Москва повідомляє про готовність активного захисту танків. Проте він переконаний, що активний захист не буде здатний ефективно протидіяти швидкісним бронебійним снарядам, випущених із танкової гармати. Тому атаки Abrams із високою ймовірністю уражатимуть російські танки із запланованої дистанції. Давид Шарпа додав, що росіяни не зможуть швидко що-небудь зробити з цим.

Американські танки Abrams: що про них відомо

Ці танки стоять на озброєнні у ЗС США. Також їх використовують армії Єгипту, Австралії, Марокко, Польщі, Саудівської Аравії та низки держав Сходу. Техніка є однією з найважчих танків сучасності, його бойова маса перевищує 62 т. Танк "Абрамс" відомий своїм бронюванням, в основі якого лежить збіднений уран, який у 1,5 раза щільніший за свинець. Тому бронювання сильніше захищає екіпаж. Також танк має потужний газотурбінний двигун, який працює на паливі для реактивних двигунів.

На Abrams встановлені 120-мм гладкоствольні гармати М256, які здатні вести вогонь з підкаліберними, кумулятивними, бетонобійними та картечними снарядами. Боєкомплект M1A1 — з 40 пострілів, 34 з яких розміщені у ніші башти.

Допоміжне озброєння — один 62-мм кулемет М240, спарений з гарматою, та другий, встановленим перед люком заряджаючого. На башті розміщений крупнокаліберний 12,7-мм зенітний кулемет М2. Боєкомплект — 11 400 набоїв калібру 7,62 мм, 1000 набоїв калібру 12,7 мм. На бортах башти — два 66-мм шестиствольних гранатомети М250.

Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що Україна може отримати перші десять американських танків Abrams у середині вересня. Навчання на цій техніці завершили близько 200 українських солдатів.