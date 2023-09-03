ЗСУ знищили катер ЗС РФ під час висадки десанту на березі Чорного моря (відео)

За даними ВМСУ, на узбережжі Чорного моря було знищено катер С-701 "Тунець". У результаті операції ворог втратив убитими і пораненими 8 осіб.

Військово-морські сили ЗСУ знищили катер росіян С-701 "Тунець" під час висадки десанту. Відповідним роликом поділилася пресслужба ВМСУ 3 серпня в Telegram.

Повідомляється, що в північно-західній частині Чорного моря катер намагався висадити десант. Однак цьому завадила морська авіація ВМСУ.

"Ворог зазнав втрат у кількості 6 ліквідованих і 2 поранених окупантів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що рота "Ахіллес" знищила 20 одиниць техніки ЗС РФ у серпні за допомогою БПЛА. За даними командування роти, Росія протягом місяця втратила 2 танки, 3 БМП, 10 артилерійських установок, 2 вантажівки і три склади з боєприпасами.

Також повідомлялося, що в ГУР показали російського пілота, який передав Україні МІ-8. ГУР анонсувало документальний фільм, у якому розкажуть про роботу розвідки. Зокрема, розкриють деталі унікальної спецоперації "Синиця", під час якої вдалося переманити російського пілота й отримати вертоліт Мі-8.