"Механізм можливий": у Зеленського анонсували екстрадицію ухилянтів від мобілізації (відео)

За словами представника президента в Раді Федора Веніславського, для екстрадиції громадянина необхідно, щоб в Україні було відкрито кримінальне провадження, а особа набула статусу підозрюваного у вчиненні правопорушення.

Механізм екстрадиції українських чоловіків, які ухилилися від мобілізації, можливий. Про це 3 серпня повідомив під час ефіру національного телемарафону представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

За його словами, людину можуть повернути в Україну з-за кордону в тому разі, коли вона купила медичну довідку та на підставі фальшивих документів покинула країну.

Він зазначив, що для екстрадиції громадянина необхідно, щоб в Україні було розпочато кримінальне провадження й особа отримала статус підозрюваного в злочині. Тільки в такому разі правоохоронні органи можуть звертатися до своїх колег в інших країнах.

Але питання, за словами чиновника, неоднозначне. Правоохоронні органи іншої країни можуть по-різному розцінювати обґрунтованість підозр українських колег.

"Такий механізм можливий, коли людина купила довідку, вона вже скоїла злочин. Коли вона на підставі фальшивих документів незаконно перетнула державний кордон. Тут уже питання до правоохоронних органів, наскільки швидко вони реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру", — зазначив Веніславський.

За його словами, для запуску такого механізму не потрібно вносити жодних законодавчих правок.

Федір Веніславський про екстрадицію ухилянтів (дивитися з 9 хвилини)

Нагадаємо, що Веніславський також заявив, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про посилення правил призову громадян до Сил оборони. Документ дасть змогу перекрити лазівку для відстрочки мобілізації шляхом навчання у ЗВО. За його словами, після ухвалення ініціативи її дія пошириться й на чоловіків, які вже скористалися навчанням для ухилення від мобілізації.

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