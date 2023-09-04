"Друга лінія — слабша": аналітики ISW підтвердили прорив оборони ЗС РФ на Запоріжжі (карти)

Російська армія набудувала три лінії оборони на Запоріжжі. Однак на першу витратила втричі більше часу, ніж на другу і третю. Командування ЗСУ запевняє, що далі бійці просуватимуться швидше.

Бійці ЗСУ прорвали найсильнішу лінію оборони ЗС РФ у західній частині Запорізького відтинку фронту. Перед ними — друга лінія, яка є менш потужною, ніж перша. Про це пише Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW зробили висновки щодо контрнаступальних дій Сил оборони на основі заяв українського командування, а також повідомлень російських військкорів.

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про "відчутні успіхи" ЗСУ у західній частині лінії фронту на Запоріжжі. При цьому він очікує, що далі українські воїни просуватимуться швидше, оскільки попереду — друга лінія оборони, яка не така потужна як перша.

Зі слів російських військкорів, на які посилається ISW, ЗСУ підійшли до лінії оборони біля Роботиного. Цю ділянку називають або першою лінією оборони ЗС РФ, або просто лінією оборони, без номера, наголосили аналітики Інституту.

Тарнавський обґрунтував, чому далі буде легше. Зокрема, війська ЗС РФ витратили 60% часу на спорудження першої лінії, а на другу та третю — по 20%. Перша лінія — це мережа траншей та мінних полів, через які ЗСУ вже пройшли. Наступні лінії не обладнані настільки старанно, отож рухатись вперед буде відносно "легше".

Також аналітики посилаються на заяви речника Генштабу ЗСУ Олександра Шептуна. Військовий пояснив, як саме відбувалось просування. З його слів, мінні поля бійці розмінували вночі, оскільки вдень росіяни протидіяли цьому процесу авіацією та артилерією. Також зазначив, що "важкі мінні поля змусили українців прориватися на вузькі шляхи".

Між тим також наголошується, що мінні поля південніше Роботиного дійсно можуть бути менше щільними. Однак вказують, що таку особливість мають лише ці ділянки — на інших щільність вища.

Тарнавський також наголосив, що просування в західній частині лінії фронт на Запоріжжі — "оперативний пріоритет" для командування.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: деталі

Аналітики ISW також опублікували карти поточної ситуації на тій ділянці, де відбувається просування ЗСУ. Зокрема, показали ділянку біля Роботиного та Вербового. Видно, що між Роботиним і наступним населеним пунктом — Новопрокопівкою — дійсно місцевість, майже вільна від укріплень ЗС РФ. Однак на пів дорозі до Токмака — ще одна суцільна лінія російських фортифікацій.

Ділянка біля Роботиного та Новопрокопівки - ISW Фото: ISW

На іншому фрагменту карти — ділянка біля Вербового. Російські військкори попереджали, що тут можливий відступ ЗС РФ. Аналітики показують, що місцевість начебто ще під контролем окупантів.

Лінія фронту біля Вербового під Запоріжжям Фото: ISW

Зазначимо, Генштаб ЗСУ у звіті станом на вечір 3 вересня 2023 року зазначив, що підрозділи ЗС РФ намагались атакувати на східній ділянці фронту під Запоріжжям — біля села Приютиного. Крім того, ворог обстрілював з артилерії авіації населені пункти, найближчі до лінії фронту. На онлайн карті бойових дій DeepState змін лінії фронту на півдні поки що не показано.

Ситуація на Запорізькому відтинку фронту станом на 4 вересня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, українські дрони влучили по місцю відпочинків офіцерів ЗС РФ на Запоріжжі. Про подію розповів мер Мелітополя Іван Федоров: з його слів, вибухало півтори години.

Тим часом західні аналітики стверджують, що ЗСУ не зупиняться, якщо почнеться дощова погода. Впевнені, що місцевість швидко сохнутиме і техніка і далі зможе рухатись вперед.