Катери з десантом атакували Крим: Міноборони РФ повідомило про штурм на мисі Тарханкут (відео)

Чотири десантні катери та дрони літакового типу нібито атакували військові об'єкти ЗС РФ в Криму. Ціллю атак, як стверджують у Міноборони РФ, були військові бази на мисі Тарханкут.

В Міноборони РФ повідомили про події біля Кримського узбережжя, які стались в ніч на 4 вересня 2023 року. Стверджують, начебто окуповані території штурмували дрони невідомого походження і десантники, які використали для атаки американські катери. Про це написали у Telegram-каналі.

Перший допис стосувався атаки дронів і був опублікований о 1:50. Вказувалось, що над Кримом, а також Курськом, помітили два БПЛА літакового типу. Російське ППО нібито вдалось знищити безпілотники.

Також Міноборони РФ стверджує, що чотири американські десантні катери Willard Sea Force спробували підібратись до мису Тарханкут. Запевняють, що для відбиття атаки використали авіацію і начебто катери потопили. Однак Міноборони не оприлюднило жодних доказів знищення "катерів з українським десантом".

Військові об'єкти ЗС РФ в Криму Фото: Радіо Свобода

Атаки на Крим: деталі

Зазначимо, 23-25 серпня відбулось відразу кілька успішних атак ЗСУ на військові об'єкти ЗС РФ на Кримському півострові. При чому українські воїни цікавились цілями на західному узбережжі, а також глибоко на суші неподалік від Сімферополя.

Спершу стало відомо про знищення ЗРК С-400, який базувався на мисі Тарханкут. Українська розвідка опублікувала відео, на якому показала ефект від удару. Дрон зафіксував потужний вибух у тому місці, де стояв комплекс ППО ЗС РФ.

Після того ГУР Міноборони розповіло про успішний рейд на військові об'єкти росіян у тій же місцевості. Також опублікували запис, як українські бійці вертались, виконавши усі поставлені задачі. Тим часом місцеве населення розповідало про стрілянину на узбережжі.

Інший успішний удар відбувся за 15 км на південний схід від Сімферополя. Біля населеного пункту Перевальне розташовується військова частина 126 бригади, яка займається береговою охороною. По складах техніки, пального та снарядів вдарили дрони невідомого походження. Пізніше ГУР МОУ підтвердили, що це — їхніх рук справа. Про причетність також заявила СБУ.

Що ж до можливості десантування на катерах, то у мережі можна знайти інформацію про відразу два види катерів, якими це можна зробити. Зокрема, ЗСУ перед війною у 2021 році отримали 84 катери Willard Sea Force 730 (7-метрові) та Sea Force 11M (11-метрові). На них може помістити по 18 або 26 осіб відповідно. Крім того, військові катери входили у пакети допомоги, які ЗСУ отримувала від Пентагону.

Нагадуємо, в ніч на 4 вересня ЗС РФ атакували цивільну інфраструктуру українського Придунав'я. Ворог пошкодив аграрні та промислові цехи: виникла пожежа, жертв немає.

3 вересня стали відомі деякі деталі атаки на військові об'єкти РФ в Курській області. Місцеві жителі чули кілька гучних вибухів, також припускають, що постраждала будівля ФСБ в місті Курчатові.