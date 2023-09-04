Окупанти під наркотиками влаштовують перестрілки між підрозділами ЗС РФ на Херсонщині, — АТЕШ

Окупантам, які вживають і продають наркотики, російські командири погрожують розстрілом.

У російських підрозділах, які дислокуються на Херсонщині, існує проблема з вживанням наркотиків. Командування знає про неї, але вдіяти з цим нічого не може, крім, як погрожувати розстрілом. Про це 4 вересня повідомляють представники підпільного руху "АТЕШ".

За їхніми словами, до 205-й мотострілецької козацької бригади, яка перебуває на передовій в район Нової Каховки, йде безперервне постачання різноманітних наркотичних засобів від марихуани до "солей".

Командування бригади знає про проблему, але нічого вдіяти з цим не може. Дійшло до погроз розстрілу перед строєм як тих, хто постачає, і тих, хто вживає наркотики.

"Під наркотичним ефектом військові часто ведуть дружній вогонь, внаслідок чого маємо багато 200-х та 300-х. Чому ми нескінченно раді", — пишуть підпільники "АТЕШу".

Раніше повідомлялося, що учасники руху "АТЕШ" повідомляли, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ЗС РФ почали спалювати тіла своїх військових. Крематорії в місті працюють щовечора. Зокрема, окупанти спалюють тіла військових РФ, які вважаються безвісти зниклими.

Раніше повідомлялося, що партизани ліквідували військові патрулі ЗС РФ у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли.