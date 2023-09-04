Обстріл Донецька: окупанти підтвердили приліт в районі "адміністрації" та будівлі СБУ (відео)

Російські загарбники заявили, що центр Донецька перебуває під обстрілом. У соцмережах публікують кадри з влучаннями та димом, звинувачуючи в ударах Україну.

Тимчасово окупований Донецьк перебуває "під обстрілом ЗСУ". Про це 4 вересня повідомили у місцевому провоєнному пабліку.

Автори контенту зазначили, що по місту прилітають снаряди калібру 155 мм.

У соцмережах публікують фото та відео з вибухами та чорним димом, що здіймається в центрі Донецька.

Обстріл Донецька підтвердили російські окупанти

О 14:18 про обстріл повідомив представник окупаційної влади Донецька Олексій Кулемзін.

"Ворошиловський та Київський райони під обстрілом", — написав він.

Пізніше він проінформував про приліт "ворожих снарядів" в районі вулиці Рози Люксембург та проспекту Миру.

"Внаслідок обстрілу біля багатоквартирного будинку на проспекту Миру горить автомобіль", — додав Кулемзін.

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Представник окупаційної влади назвав обстріл центру міста "хаотичним".

"У зоні ризику район парку кованих фігур, "Ізумруда"", — зазначив він.

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Варто зазначити, що "Ізмуруд" — це місцевий магазин, а в районі постраждалого від обстрілу проспекту Миру знаходиться захоплена будівля адміністрації Донецька. Окрім того, в районі вулиці Рози Люксембург та згаданого проспекту розташована колишня будівля СБУ.

Фото: скриншот Фото: скриншот Будівля СБУ на мапі Донецька Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти також заявляли про масований обстріл Донецька. Тоді в ударах по центру міста звинуватили ЗСУ. Російські ЗМІ повідомляли про приліт у підвал центру переливання крові.

Також вибухи у Донецьку лунали 5 серпня. Тоді у місті горіла будівля Донецького університету економіки та торгівлі на вулиці Щорса.