Обстріл Донецька: окупанти підтвердили приліт в районі "адміністрації" та будівлі СБУ (відео)
Російські загарбники заявили, що центр Донецька перебуває під обстрілом. У соцмережах публікують кадри з влучаннями та димом, звинувачуючи в ударах Україну.
Тимчасово окупований Донецьк перебуває "під обстрілом ЗСУ". Про це 4 вересня повідомили у місцевому провоєнному пабліку.
Автори контенту зазначили, що по місту прилітають снаряди калібру 155 мм.
У соцмережах публікують фото та відео з вибухами та чорним димом, що здіймається в центрі Донецька.
Обстріл Донецька підтвердили російські окупанти
О 14:18 про обстріл повідомив представник окупаційної влади Донецька Олексій Кулемзін.
"Ворошиловський та Київський райони під обстрілом", — написав він.
Пізніше він проінформував про приліт "ворожих снарядів" в районі вулиці Рози Люксембург та проспекту Миру.
"Внаслідок обстрілу біля багатоквартирного будинку на проспекту Миру горить автомобіль", — додав Кулемзін.
Представник окупаційної влади назвав обстріл центру міста "хаотичним".
"У зоні ризику район парку кованих фігур, "Ізумруда"", — зазначив він.
Варто зазначити, що "Ізмуруд" — це місцевий магазин, а в районі постраждалого від обстрілу проспекту Миру знаходиться захоплена будівля адміністрації Донецька. Окрім того, в районі вулиці Рози Люксембург та згаданого проспекту розташована колишня будівля СБУ.
Нагадаємо, 23 серпня російські окупанти також заявляли про масований обстріл Донецька. Тоді в ударах по центру міста звинуватили ЗСУ. Російські ЗМІ повідомляли про приліт у підвал центру переливання крові.
Також вибухи у Донецьку лунали 5 серпня. Тоді у місті горіла будівля Донецького університету економіки та торгівлі на вулиці Щорса.