ATACMS и Taurus: Дмитро Кулеба розповів, чи отримає Україна далекобійні ракети

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus лежить у канцлера ФРН на столі. Він сподівається, що Олаф Шольц його ухвалить.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що рішення про передачу Україні авіаційних крилатих ракет класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus лежить у федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца на столі, повідомляє Укрінформ.

"Я думаю, що це рішення (про передачу Україні ракет Taurus – ред.) лежить у канцлера Німеччини на столі. Він має його ухвалити", – сказав Кулеба.

Також, під час спілкування з журналістами, він сказав,що рішення про надання Україні американських тактичних балістичних ракет ATACMS не закрите.

"Це рішення відкрите. Воно абсолютно не закрите. В останній розмові з державним секретарем США ми це обговорювали. Він підтвердив, що вони проводять аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням, кількістю, щоб ухвалити остаточне рішення", – додав міністр.

Він нагадав, що Велика Британія і Франція надали Україні далекобійні ракети. "Буде більш ніж природно, якщо Німеччина і США доєднаються до цієї коаліції", – зазначив очільник МЗС.

Чому затримується передача далекобійних ракет

На думку голови німецького уряду Олафа Шольца, Україна може застосувати цей вид озброєння (ракет Taurus — ред.) для ударів по території Російської Федерації, у зв'язку з цим остаточне рішення і не поспішають ухвалювати.

При цьому міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок і міністр фінансів Крістіан Лінднер виступають за те, що потрібно ухвалити рішення на користь поставок.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу з журналістами 29 серпня прокоментувала те, як просувається контрнаступ Збройних сил України. Журналісти поставили їй запитання чи не планують США все ж таки відправити в Україну далекобійні ракети ATACMS, яких вона так потребує. Спікерка не змогла відповісти на це запитання, адже не володіє оновленою інформацією.

Нагадаємо, 13 серпня українська влада зробила запит на надання німецьких далекобійних ракет Taurus, які здатні уражати ціль на відстані до 500 км. При цьому голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ використовуватимуть ці ракети виключно в межах українських кордонів.

28 серпня Резніков анонсував передавання Україні далекобійних ракет. Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus та ATACMS.