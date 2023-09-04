У РФ заявили про атаку Брянської ТЕЦ: що відомо (карта)

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, БпЛА атакували Клинцовську ТЕЦ.

Губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз 4 вересня заявив, що Збройні сили України нібито атакували безпілотниками Клинцовську теплову електростанцію.

"Безпілотний літальний апарат пригнічений РЕБ. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", — написав Богомаз.

За його словами, ще одну атаку за допомогою БПЛА було здійснено на Вигоницький район. "Безпілотник, пригнічений силами РЕБ, упав у поле. Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", — зазначив брянський губернатор.

Українська сторона ці заяви російського чиновника не коментувала.

Клинцовська ТЕЦ — газопоршнева теплоелектроцентраль у місті Клинці Брянської області. Відомо, що вона є основним джерелом теплопостачання міста, її було побудовано 1937 року.

Фото: google.com/maps

Атаки БпЛА за регіонами РФ

У ніч на 30 серпня в низці регіонів Російської Федерації та на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи.

Вибухи пролунали в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії. Окупанти також заявили про атаку дронів по Севастопольській бухті.

Також цього дня в Росії заявили про пошкодження чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76 внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів на аеродром у Пскові, що за 700 кілометрів від українського кордону. Під'їзд до аеропорту в Пскові був перекритий. У місті ввели План "Едельвейс" — спецслужби переведені на посилений режим роботи. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76.

Нагадаємо, 28 серпня, в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що сили ППО нібито перехопили ракету, запущену з боку України. За даними відомства, ракета нібито була знищена в небі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

Крім цього, 24 серпня жителі окупованого Криму повідомили про стрілянину і вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Того ж дня бійці спеціального підрозділу ГУР Міноборони "Артан" опублікували кадри бойових дій біля берегів півострова.