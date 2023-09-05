БПЛА атакували Москву: є руйнування через падіння уламків, — Собянін (відео)

У зв'язку з атакою безпілотників у російській столиці затримали 22 авіарейси. У Міноборони РФ відзвітували про знищення трьох дронів.

У вівторок, 5 вересня, столиця Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації в Telegram.

У заяві відомства зазначається, що приблизно о 03:00 за московським часом над територією Калузької області протиповітряна оборона збила "БПЛА літакового типу".

Через кілька хвилин у Міноборони РФ відзвітували про знищення ще одного безпілотника. За даними відомства, БПЛА було збито над територією Істринського району Московської області.

Мер Москви Сергій Собянін уточнив, що обидва дрони намагалися атакувати російську столицю. Чиновник стверджує, що внаслідок падіння уламків в Істринському районі було пошкоджено "побутовий об'єкт".

Пізніше очільник російської столиці повідомив, що ще один дрон був збитий у Тверській області в районі села Завидово. За його словами, згаданий БПЛА, як і попередні, прямував у бік Москви. У Міноборони підтвердили знищення безпілотника.

Telegram-канал Mash повідомив, що через атаку безпілотників у столичному аеропорту "Внуково" було оголошено план "Килим". Також затримано рейси в Домодєдово і Шереметьєво.

Telegram-канал "Осторожно Москва" додав, що загалом у московських аеропортах затримано 22 рейси та 2 скасовано. Автори каналу також показали кадри з Шереметьєво, де через затримку 4 рейсів скупчилися люди.

Нагадаємо, 4 вересня губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив, що Збройні сили України нібито атакували безпілотниками Клинцовську теплову електростанцію.

Ми також повідомляли, що за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські аеродроми "Дягілєво" і "Енгельс" торік були атаковані за допомогою безпілотників Ту-141 "Стриж".