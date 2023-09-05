Пів року співпрацював з ГУР: пілот Кузьмінов розповів про деталі викрадення Мі-8 (відео)

Україна гарантувала російському льотчику Кузьмінову винагороду, безпеку для родини та нові документи. Пілот, не бажаючи брати участь у війні, на наднизькій висоті пригнав повітряне судно, вартістю до 14 млн дол.

Пілот вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов стверджує, що контактував з українською розвідкою пів року — готувався до втечі з РФ разом з повітряним судном. У розмові з блогером Володимиром Золкіним він розповів, як захистив свою матір та як визначав, звідки саме летітиме в Україну. Раніше він поділився деталями функціонування російського війська: з його слів, командири використали дороговартісний вертоліт для перевезення кота. У іншому фрагменті — описав, як саме відбувалась втеча.

Кузьмінов здійснив переліт в Україну 9 серпня, сказано в інтерв'ю з Золкіним. Протягом пів року він спілкувався з ГУР Міноборони, при цьому матір льотчика вже перебувала за межами РФ — була в безпеці.

Під час перемовин детально обговорювався план спецоперації. Зокрема, потрібно було вирішити, з якого саме російського аеродрому летітиме Мі-8. Врешті визначили, що летітиме з Курська. Це було зручно з двох міркувань: по-перше, близько до кордону з Україною, по-друге, не було низки інших факторів, які б заважали летіти.

Зазначимо, орієнтовна відстань від Курського аеродрому до російсько-українського кордону — близько 120 км. Приблизно стільки ж вертоліт мав пролетіти, щоб дістатись до летовища під Полтавою, де його "прийняли" українські розвідники.

Відстань від Курська до аеродрому, де сів Мі-8 ЗС РФ Фото: Google maps

Врешті ГУР та Кузьмінов розробили "коридор польоту" і 9 серпня він стартував. Розповів деталі спецоперації: рухався на наднизькій висоті, дотримувався режиму радіомовчання. Врешті, дістався до цілі, де його "благополучно зустріли".

Пілот Мі-8 також розповів, яку винагороду отримає за те, що доставив на територію України вертоліт Мі-8 ЗС РФ. З його слів, йому зроблять нові документи і він отримає 500 тис. дол.

Спецоперація з викрадення вертольота: деталі

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов 2 вересня заявив, що на території України на Полтавщині приземлився російський вертоліт Мі-8, пілот якого прийняв рішення не брати участь у війні. Щоб це стало можливим, українська розвідка провела спецоперацію під назвою "Синиця". Зокрема, до пілота знайшли "особливий підхід", перед цим вивезли в Україну всю його родину.

Коли прийшов час, вертоліт, навантажений запчастинами до російських літаків, попрямував у Україну. На борту, крім пілота Кузьмінова, перебувало ще кілька осіб екіпажу (двоє). Зі слів голови розвідки, їх хотіли захопити в полон, але не вдалось: "На жаль, їх було знищено. Хотілося б [узяти] живими, але маємо те, що маємо", — сказав Буданов.

Зазначимо, Мі-8 — багатоцільовий вертоліт, який орієнтовно коштує близько 6-14 млн дол. (залежно від модифікації). Протягом війни в Україні Росія втратила 21 повітряне судно цього типу.

Нагадуємо, західні експерти підтвердили, що Україна могла модернізувати протикорабельну ракету "Нептун". Зокрема, її обладнали системою для створення перешкод і новою системою навігації.

Між тим державне КБ "Луч" показало відео, на якому злітає невстановлена ракета. Аналітики дослідили відео і стверджують, що це дійсно могла бути модернізована ракета "Нептун", здатна, зі слів Данілова, подолати більш як 1 тис. км.