80 танків і 8 батальйонів людей: у ЗСУ озвучили втрати ЗС РФ за тиждень (фото)

Російські війська впродовж тижня, як зазначають у командуванні, безповоротно втратили понад 3800 осіб особового складу та 10 артилерійських дивізіонів. Свій професіоналізм також проявили Повітряні сили ЗСУ, знищивши 32 ворожі ракети.

Бійці Збройних сил України продовжують контрнаступ на всіх ділянках фронту і знищують противника в усіх сенсах. У зв'язку з цим російські окупанти зазнають серйозних втрат як серед особового складу, так і серед техніки. Пресслужба Military Media Center поділилася зведенням втрат ЗС РФ за минулий тиждень.

Насамперед було зазначено, що противник у період із 28 серпня до 3 вересня втратив уже близько 8 батальйонів людей з особового складу, а це 3810 осіб.

Також ними було назавжди і безповоротно втрачено 80 танків, що в іншому вимірі вважається приблизно 3 батальйонами (1 батальйон — 31 танк, — ред._).

Один батальйон броньованої техніки налічує в собі 34 транспортні засоби, а українські військові за тиждень знищили близько трьох таких — 101.

Великі втрати в окупаційної армії і серед артилерії — ЗСУ вдалося знищити 186 різних артсистем.

Ну і Повітряні сили проявили себе як справжні професіонали минулого тижня. У небі було знищено 32 ракети, які Російська Федерація випустила по мирних містах України.

Втрати ЗС РФ за останній тиждень збільшилися Фото: Military Media Center

Усі ці маневри зі знищенням є частиною контрнаступу, адже значно погіршує бойові можливості противника.

Нагадаємо, боєць ЗСУ 31 серпня прокоментував бої на Бахмутському напрямку. Російським окупантам не вистачає ствольної артилерії, тому вони змушені залучати авіацію на цій ділянці фронту. У самому Бахмуті російські підрозділи перебувають під артилерійським контролем ЗСУ.