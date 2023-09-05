Дійшли до "зубів дракона" біля Вербового: в ISW розповіли про успіхи ЗСУ на Запоріжжі (карти)

Російське командування змушене змінити підходи до мінування, оскільки Силам оборони України вдається долати наявні мінні поля. Якщо раніше мінували 150 м, то тепер — пів кілометра.

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Бійці ЗСУ дістались до замінованих полів та лінії оборони у вигляді "зубів дракона" ЗС РФ у Запорізькій області. Бої просунулась на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового. Раніше аналітики стверджували, що російські фортифікації тут "легші", бо їх будували менше часу. Однак українське командування все ще не задіяло бронетехніку. Інститут вивчення війни пояснив, що діється на відтинку фронту за 17 км від Токмака. Про це ідеться у свіжому звіті ISW.

Аналітики обґрунтували свої висновки щодо ситуації за допомогою відео, опублікованого бійцями Сил оборони. Зокрема, виявили дві ділянки фронту на Мелітопольському напрямку, де їм вдалось прорватись глибше в лінію оборони ЗС РФ.

Біля Вербового українські воїни зайшли за лінію "зубів дракона", які звели росіяни на північний захід населеного пункту. На карті ISW відмічено невеликий плацдарм, площею близько 2 кв. км — саме там, на думку ISW, зараз точаться бої. Також зазначили, що ЗСУ впритул наблизились до ділянки дороги, яка прямує від Вербового до Солодкої Балки (Солодка Балка — за 12 км від Токмака). Тут лінія оборони ЗСУ РФ "ще не пробита".

Аналогічна ситуація — біля Роботиного, впевнені дослідники. Бійці подолали мінні поля і "пірамідки" і підійшли до наступної лінії, яка тягнеться на півдорозі до Новопрокопівки.

Просування ЗСУ на Запоріжжі станом на 5 вересня 2023 року Фото: ISW

Щоб досягнути успіху у місцях прориву, українське командування діє піхотою та артилерію, зазначено у звіті. Важка бронетехніка поки що не вводилась. Отже, резюмують, резерви для розширення проламу лінії оборони ще не застосовувались. Якщо ж бронетехніка з'явиться, то це означатиме "як прорив цього російського оборонного шару, так і спробу розширити цей пролом".

Також дослідники ISW пояснили, що ЗСУ примусили ЗС РФ змінити підхід до мінування. Зокрема, якщо раніше вважалось достатнім мінувати ділянки глибиною 120 метрів, то тепер їх розширили до 500 м. Крім того, ставлять по дві протитанкові міни в одне місце, щоб вони були "більш ефективними".

Контрнаступу ЗСУ на півдні: деталі станом на 5 вересня 2023 року

Напередодні аналітики вказували, що бійці Сил оборони змогли подолати лінію оборони ЗС РФ, яку вони зводили 60% часу окупації. На підставі цього припускали, що попереду — "легші" ділянки. Однак речник ОК "Таврія" Олександр Штупун у коментарі в ефірі Всеукраїнського телемарафону пояснив, що попереду — лабіринт траншей і мінні поля. Тому неможливо сказати, що ці ділянки "легші".

Зазначимо, у крайньому звіті Генштабу ЗСУ вказано, що ворог обстріляв 20 населених пунктів неподалік лінії фронту на Запоріжжі. Втім Сили оборони продовжують наступ у Мелітопольському напрямку: "закріплюються на досягнутих рубежах".

Ділянка між Токмаком та Роботином-Вербовим Фото: DeepState

Нагадуємо, в ніч з 4 на 5 вересня невідомі безпілотники знов помітили під Москвою. Мер російської столиці Сергій Собянін запевнив, що ППО збила усі цілі.

Тим часом ворог готується атакувати позиції ЗСУ під Куп'янськом на Харківщині: речниця Міноборони України запевнила, що Сили оборони готові дати відсіч.