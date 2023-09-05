Спецоперація СБУ: у Луганській області підірвали топколаборанта, — ЗМІ

За даними журналістів, Юрія Афанасьєвського підірвали у власному будинку. Топколаборант вижив, але перебуває в реанімації у важкому стані.

На території окупованої Луганської області було скоєно замах на так званого "голову Державного митного комітету ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Про це пише "Уніан" 5 вересня, посилаючись на свої джерела в Службі безпеки України.

"Його підірвали у власному будинку. Афанасьєвський дістав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота і перебуває в реанімації у важкому стані", — сказав співрозмовник журналістів.

За даними джерел видання, підрив Юрія Афанасьєвського організувала СБУ.

Повідомляється, що Афанасьєвський є агентом ЦА ФСБ РФ, а також "фінансистом" глави "ЛНР" Леоніда Пасічника. Він займався "відмиванням" грошей для фінансування антиукраїнських збройних угруповань.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, Юрій Афанасьєвський перебуває у санкційних списках Євросоюзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.

Афанасьєвський також значиться в базі "Миротворця". За даними порталу, він є пособником бойовиків незаконного збройного формування і членом терористичної організації.

На момент публікації матеріалу пресцентр СБУ офіційно не коментував інформацію про причетність відомства до замаху на колаборанта.

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо про ліквідацію в Запорізькій області майора ЗС РФ Юрія Павлова. Він був начальником штабу — заступником командира батальйону матеріального забезпечення 810-ї окремої гвардійської ордена Жукова бригади морської піхоти.

Раніше, 10 серпня, з'явилася інформація про загибель у Донецькій області члена одного з найвпливовіших кланів сектору Гази Рамі Хайсама Муси аль-Фарра, який воював в Україні на боці Росії.