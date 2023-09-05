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Триумфальне повернення "Азову" на фронт: бійці взяли штурмом одразу 4 позиції ворога (відео)

Юлія Шевченко
Фото: НГУ

В результаті наступальної операції українським захисникам вдалося покращити тактичне положення. Втрати ЗС РФ вбитими та пораненими становлять 25 осіб.

На одному із напрямків бійці підрозділу НГУ змогли провести успішний штурм і захопити одразу 4 позицій ворога. Про це повідомляють у пресслужбі "Азову".

Так, 23 серпня, виконуючи бойове завдання, бійці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" спланували та провели операцію, в результаті якої штурмом були взяті одразу 4 позиції противника.

"В ході операції відзначились бійці 1-го батальйону спеціального призначення та бригадної артилерії, які проявили себе мужньо, рішуче та вкрай професійно. Силами артилерії та під час стрілецьких боїв було знищено 13 військовослужбовців противника, 12 було поранено", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники також захопили в полон двох окупантів, яких передали відповідним структурам для проведення подальших обмінів.

В результаті наступальної операції бійцям Національної гвардії України вдалося покращити своє тактичне положення вглиб на 400 метрів та 500 метрів по лінії фронту.

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Нагадаємо, що ЗСУ проривають "лінію Суровікіна", на яку ЗС РФ дуже покладалися. ЗСУ на Запоріжжі наступають не широким фронтом, а проривають рубежі окупантів на окремих ділянках.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ показали кадри боїв у Серебрянському лісі на Луганщині. Українські бійці обстрілюють ворожі позиції з гранатометів і координують вогонь за допомогою аеророзвідки.