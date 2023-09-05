У гонитві за мобільністю: РФ робить ставку на зенітку ЗУ-23М, встановлену на ГАЗ-66

Оглядачі зазначають, що вантажівка зі встановленими гарматами здатна розвивати максимальну швидкість до 105 км/год при запасі ходу 800 км. А також нібито може долати вертикальні ухили до 31° і 1,2-метрові рови.

Росія представила нову мобільну зенітну установку, яка складається з двогарматної зенітки ЗУ-23М-1М, розробленої ПЕМЗ "Спецмаш", і напівброньованої вантажівки ГАЗ-66, яку було спеціально модернізовано для цієї мети. Установка призначена для боротьби з літаками, вертольотами, безпілотниками та іншими повітряними об'єктами, що летять низько. Про це 5 вересня повідомили оглядачі Defensa.

У матеріалі йдеться про те, що відповідно до останніх тенденцій росіяни об'єднали мобільність напівброньованого пікапа 4х4 з двогарматною установкою в задньому вантажному відсіку, що стріляє боєприпасами калібру 23х152 мм.

"Таке поєднання забезпечує швидку мобільність на всіх типах місцевості, знижуючи вразливість корпусу, і швидкий вихід на вогневу позицію для ураження як повітряних цілей на дальності близько 2,5 км, так і наземних цілей, вразливих для 23-мм снарядів", — ідеться в публікації.

Вогневу міць установки забезпечує зенітка ЗУ-23М-1М, до складу якої входять механічні приводи наведення, системи управління, оптико-електронне обладнання тощо. Установка оснащена двома гарматами 2А14 калібру 23 мм, які за рахунок газовідвідної автоматики здатні вести вогонь зі скорострільністю 400 пострілів на хвилину кожна.

Зенітка управляється безпосередньо оператором і забезпечує високу точність стрільби завдяки використанню нового прицільного пристосування, яке захищене металевою пластиною, що можна побачити в правій верхній частині установки. Навідник розташовується в центральній частині, а сучасне прицільне пристосування знаходиться перед його обличчям, що підвищує ергономіку використання.

Базовим носієм установки обрано компактний повнопривідний пікап із броньованим корпусом у передній частині. Це спеціально модифікований ГАЗ-66. Його маса сягає 7,8 т, довжина 5,97 м і ширина 2,32 м.

Повідомляють, що машина оснащена дизельним двигуном ЯМЗ-534, що розвиває максимальну швидкість 105 км/год за максимального запасу ходу 800 км. Вантажівка нібито здатна долати вертикальні ухили до 31° і 1,2-метрові рови.

"При порівняно невисокій ціні, передових технологіях, закладених у систему цілевказівки, ЗУ-23М-1М вирізняється особливою міцністю і може використовуватися в найнесприятливіших кліматичних умовах", — підсумували іспанські оглядачі.

Раніше ми писали, як розрахунок ЗУ-23-2 зі складу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького полював на російські дрони-камікадзе "Ланцет" на Донеччині. Одне із завдань операторів установки — прикривати українські штурмові підрозділи від ударів безпілотників.