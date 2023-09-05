"Давали можливість багатіти": Путін перебуває 23 роки при владі в РФ завдяки Заходу, — Данілов

За словами секретаря РНБО, західні демократії сприяли тому, щоб вторгнення РФ в Україну 2022-го року стало можливим.

Президент Росії Володимир Путін перебуває при владі 23 роки завдяки Заходу. Протягом багатьох років у Кремля була можливість збагачуватися. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на Київському безпековому форумі 5 вересня.

За його словами, Путін — людина, яка вбила 500 дітей в Україні, а тому з ним не можна вести переговори і йти йому на поступки.

"Людина, яка вбила 500 дітей у 21 столітті, має сидіти за ґратами, а ви кажете, що з нею потрібно вести переговори? Про якісь коридори? Про якісь добрива? Ви про що говорите?", — запитав Данілов.

Він зазначив, що український народ битиметься з російським агресором стільки, скільки буде потрібно. Однак, за словами секретаря РНБО, демократії Заходу слабо реагують на дії Росії. Ба більше, вони навіть сприяли тому, щоб вторгнення РФ в Україну у 2022-му році стало можливим.

"Ця гидота [Володимир Путін, — ред.] перебуває при владі, завдяки Заходу, вже 23 рік. Коли він робив усе, що не вписувалося в демократичні рамки, йому давали можливість багатіти", — заявив Данілов.

Він також сказав, що бажання йти на поступки і слабка політика можуть призвести до того, що автократичні режими захоплять владу в усіх країнах.

Київський форум безпеки

Нагадаємо, що Данілов також говорив, що заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина контролювали спецслужби РФ. За його словами, між російськими спецслужбами тривають сильні конфлікти, що і призводить до різних заворушень усередині країни.