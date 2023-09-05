США намагаються зірвати зустріч Путіна і Кім Чен Ина в Росії, — ЗМІ (відео)

За словами військового аналітика Шона Белла, Північна Корея може запропонувати РФ зброю зі свого вінтажного арсеналу 60-х років, і невідомо, чи можна застосувати її на практиці. Зустріч двох керівників держав-ізгоїв оточує завіса таємниці.

США практично напевно роблять спроби перешкодити голові КНДР Кім Чен Ину провести зустріч із Володимиром Путіним у РФ. Хоча наразі це поки що припущення, повідомляє Sky News.

Поїздка пов'язана з "параноєю" Кім Чен Ина щодо його особистої безпеки, зазначає британський військовий аналітик Шон Белл. Однак висловлюється і тривога з приводу того, до чого може призвести збройова угода між РФ і Північною Кореєю.

За словами аналітика, зустріч може відбутися у Владивостоці, оскільки й попередня їх зустріч проходила в цьому місті.

Мета поїздки — переговори про постачання зброї, зокрема про артилерійські боєприпаси та ракети.

"Бен Воллес, наш колишній міністр оборони, говорив, що Путіну доводиться благати Північну Корею про постачання озброєнь. Звичайно, багато чого з того, що в них є — це вінтажний арсенал 60-х років. Тому невідомо, чи можна застосувати таку зброю на практиці", — зазначив Белл.

Він також додав, що найцікавіше, на його думку, це те, що зустріч двох керівників держав-ізгоїв оточує завіса таємниці.

За словами аналітика, раніше Пхеньян постачав ракети й артилерійські снаряди ПВК "Вагнер"

"Кім Чен Ин не погодився б на таку поїздку, якби вона не була надсекретною. Те, що інформація про це набуває розголосу — свідчення того, що США намагаються цьому перешкодити", — пояснив експерт.

Зі свого боку, висловлюється припущення, що в Північній Кореї розраховують отримати супутникові технології, щоб запустити свої розробки на орбіту. Але з практичного погляду їхні запити досить приземлені, зазначив аналітик. Пхеньяну насамперед потрібна продовольча та інша гуманітарна допомога, а також валюта.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин знову з'явився на публіці разом із донькою. Кім Чжу Е, яку називають спадкоємицею північнокорейського диктатора, супроводжувала батька до Дня військово-морського флоту.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ин інспектував ракетний завод у костюмі з "Мисливців за привидами".