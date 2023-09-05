"Ворогу доведеться відступати": звільнення Кліщіївки буде ударом для ВС РФ (відео)

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, звільнення Кліщіївки змусить противника відходити та закріплюватися на нових рубежах.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш 5 вересня заявив, що звільнення населеного пункту Кліщіївка стане значним ударом для армії Російської Федерації, повідомляє "Донбас.Реалії".

"Коли ми звільнимо вже Кліщіївку, це для противника буде значним ударом, йому доведеться відходити та закріплюватися на нових рубежах, які він зараз продовжує обладнувати, готує для свого відступу", – сказав Євлаш.

На його думку, після Кліщіївки військові армії РФ, найімовірніше, відійдуть у тил.

"Там визначені рубежі їхнім командуванням, які вони вже готують. І це буде залежати від розвитку подальших бойовий дій. Побачимо, наскільки швидко вони почнуть сипатись", – вважає Ілля Євлаш.

Також речник розповів про успіхи українських військ на південному фланзі поблизу Бахмута.

"Бахмут для росіян грає ключову роль. Це — сакральне для них місце, за яке вони віддали понад 100 тисяч своїх окупантів. А також низку військової техніки. Вони будуть намагатися до останнього триматися в цьому місці, оскільки вихід з нього означатиме серйозне моральне та психологічне послаблення. Може призвести до подальшого обвалення фронту, як ми це бачили під час харківської операції", — розповів він.

На запитання журналіста, чи матимуть наші військові повний вогневий контроль над Бахмутом у разі звільнення Кліщіївки, Євлаш сказав: "Бій покаже. Але я можу сказати, що втрата Кліщіївки окупантами, повернення її під український контроль створить для них багато клопоту".

Ситуація на Бахмутському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 18.00 5 вересня на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки армії РФ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів України, серед яких Федорівка Друга, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Костянтинівка Донецької області.

Мапа Deepstate станом на 4 вересня о 23:23 Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що бійці ЗСУ з важкими боями просуваються в районі Кліщіївки. Речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що загалом відбулося 12 бойових зіткнень, під час яких противник втратив 260 бійців і два десятки військової техніки.

Раніше, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, Сили оборони продовжують вести контрнаступальні дії південніше Бахмута Донецької області, де тривають важкі бої. За її словами, певних успіхів бійці ЗСУ досягли в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.