Путін заявив, що Зеленський нібито покриває героїзацію нацизму: в Україні відповіли (відео)

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Путін живе у вигаданій реальності. Він недієздатний і з ним неможливо домовитися.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський, будучи євреєм, нібито покриває героїзацію нацизму у своїй країні. Про це глава Кремля сказав журналісту ВГТРК 5 вересня, повідомляє пропагандистське агентство ТАСС.

"Це робить всю ситуацію надзвичайно огидною тим, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму", — сказав Путін.

Путін заявив, що Зеленський покриває нацизм: реакція ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів Путіну. Він на своєму акаунті в X (раніше Twitter) написав, що глава Кремля живе у вигаданому світі, що робить його недієздатним і з ним неможливо домовитися.

"Це ще одне підтвердження того, що російський президент живе у своєму світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності. Це означає, що він повністю недієздатний і з ним неможливо домовитися", — зазначив Подоляк.

Він заявив, що Путін сам не користується телефонами і комп'ютерами, проте закликає всіх почитати про те, що про Зеленського нібито пишуть євреї в мережі.

"І знову людина, яка свідомо віддає накази атакувати іншу країну ракетами, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей і стирати з лиця землі міста і села, пропонує нове виправдання своєї внутрішньої неадекватності", — заявив Подоляк.

Путін заявив, що Зеленський покриває нацизм: реакція МЗС України

Крім того, на слова Путіна відреагували в МЗС України. Так, речник відомства Олег Ніколенко у себе у Facebook повідомив, що фіксація Путіна на етнічному походженні Зеленського є проявом глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт.

"Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не повинно бути місця ненависті за етнічною ознакою", — зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, що у Путіна заборонили ставити запитання про долю генерала Суровікіна. Щодо розслідування стосовно генерала Сергія Суровікіна напередодні запитали і главу Міноборони РФ Сергія Шойгу. Однак міністр просто проігнорував запитання журналістів.