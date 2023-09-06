"Зливав" дані про HIMARS: у Німеччині судять інформатора РФ із федеральної розвідки

За словами журналістів, незадовго до викриття оперативника BND підвищили до начальника служби безпеки персоналу. Це дало йому змогу передавати до Москви також інформацію про агентів, роблячи їх уразливими для шантажу або підкупу.

Екс-співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) звинувачують у державній зраді, підозрюючи його в шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Spiegel.

У грудні минулого року правоохоронні органи викрили російського "крота", а тепер колишній високопоставлений співробітник німецької розвідки Карстен Л. став об'єктом звинувачень з боку Генерального прокурора.

Йому висунуто обвинувачення в державній зраді.

За даними слідства, після нападу Росії на Україну минулого року Карстен Лінке передав Москві інформацію, отриману під час своєї роботи. Йдеться, зокрема, про GPS дані, які вивели б росіян на місця зосередження в Україні американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і німецького ППО IRIS-T. Федеральний прокурор оголосив, що ця інформація є державною таємницею.

Як повідомляється, перед викриттям оперативника BND його призначили начальником служби безпеки персоналу, що дало йому змогу передавати інформацію про агентів до Москви, наражаючи їх на потенційний шантаж або підкуп.

Через місяць після затримання Карстена, правоохоронці затримали в аеропорту Мюнхена громадянина Німеччини Артура Еллера, який прилетів зі США.

Нагадаємо, що спецслужби Польщі виявили російську шпигунську мережу. Затримано шістьох осіб, які мали вести підривну діяльність на залізницях та об'єктах критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що екс-викладачка педуніверситету Драгоманова Євгенія Більченко коригувала вогонь військ РФ у Києві.