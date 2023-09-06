"Увійшла в активну фазу": Данілов вважає, що Третя світова війна вже почалася (відео)

За слова секретаря РНБО, не варто думати, що ця війна торкнулася лише України та Російської Федерації, адже все набагато складніше. Саме тому сьогодні Захід повинен зупинити агресора.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що певною мірою третя світова війна вже почалася і навіть перейшла в активну фазу. Про це він заявив під час виступу на Київському безпековому форумі 5 вересня.

За його словами, усьому світу час перестати думати, що зараз відбувається з'ясування стосунків між Україною і Російською Федерацією, адже війна торкнулася в тому чи іншому вигляді практично всіх. Далі це посилюватиметься, якщо не зупинити агресора.

"Ті події, які розгортатимуться у світі, вони не припинятимуться. Якщо хтось вважає, що третя світова не почалася, то це велика помилка. Вона вже почалася, йде певний час у гібридному періоді, а зараз вона увійшла в активну фазу. І якщо хтось вважає, що це з'ясування стосунків між Росією та Україною, — це помилка, все набагато складніше", — йдеться в повідомленні.

Саме тому, зауважив Олексій Данілов, Україна має стати повноцінним членом НАТО, щоб посилити Альянс.

Окремо секретар РНБО висловився з приводу вибухів дронів-камікадзе на території Румунії та реакції НАТО на ці події. Там роблять вигляд, що нічого суттєвого не сталося, а це досить небезпечна тенденція.

Як приклад було наведено авіакатастрофу 2014 року на території України. Тоді російська ракета збила цивільний літак МН17, проте жорсткої реакції не надійшло.

"Загинуло 298 людей, більшість з яких — громадяни країн НАТО. Чи захистило НАТО своїх громадян? Ні", — підсумував Олексій Данілов.

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Нагадаємо, 5 вересня Олексій Данілов заявив, що Володимир Путін перебуває 23 роки при владі в РФ завдяки Заходу. За його словами, західні демократії сприяли тому, щоб вторгнення РФ в Україну у 2022-му році стало можливим.