Польща придбає 46 ЗРК Narew: від чого захищатиме комплекс

Військо Польське отримає 23 батареї ЗРК Narew, які зможуть збивати цілі в радіусу 40 км. Перші пускові надійдуть через 4 роки.

Польща продовжує закуповувати різноманітне озброєння. 5 вересня Міноборони підписало контракт на 45 комплексів. Про це повідомляє польський Defence 24.

Під час виставки MSPO міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт на придбання систем протиповітряної оборони для Війська Польського. Зокрема одразу 23 батареї зенітно-ракетних комплексів Narew малого радіуса дії. Контрактом передбачається постачання 46 зенітно-ракетних комплексів у складі трьох пускових установок iLauncher. Тобто всього буде 138 машин. З них сформують 23 батареї.

Перші пускові установки мають постачати з 2027 року, а повністю контракт виконають до 2035 року. По суті виробником є європейська оборонна компанія MBDA, однак виробництво налагодять в Польщі. Разом із пусковими установками Польща замовила зенітні ракети до них MBDA CAMM-ER. Передбачається передача технологій полякам від європейського виробника.

При цьому радіолокаційні станції, командні машини та інші супутні машини будуть виготовлені Польщею згодом. Підписаний контракт не передбачає їхнього виробництва. За даними видання, вартість контракту може сягати 12 млрд доларів.

Narew — це комплекс малого радіуса дальності. Він здатен уражати цілі на відстані до 45 км й на висоті до 20 км. Кожна пускова установка має електронно-оптичну станцію для виявлення цілей в пасивному режимі. Також є РЛС Sajna з активною фазовою решткою.

Один комплекс складається з:

3 пускових iLauncher;

3 транспортно-заряджальних машини;

1 радіолокаційної станції Sajna;

1 командного пункту.

Нагадаємо, 5 вересня ЗМІ писали, що Польща почне локальне виробництво корейських танків K2 вже у 2026 році.

1 вересня стало відомо, що Польща постачатиме карабіни Grot в одну з африканських країн.