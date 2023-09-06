Велика Британія передає Україні 23 розвідувальні машини Scimitar: що відомо

Десятки розвідувальних машин пройдуть ремонт та технічне обслуговування перш ніж відправитись в українську армію.

Компанія Rheinmetall BAE Systems (RBSL) підготує для постачання Україні 23 розвідувальні машини Scimitar Mk.2. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Спеціалісти компанії провели технічне обслуговування машин та провели ремонт. Також були проведені технічні консультації та випробування машин на полігонах. В результаті ремонту та обслуговування машини вже передали українській армії. За 32 дні Україна отримали 23 розвідувальних машини Scimitar.

Постачання озброєння відбувається зі складів британської армії, які розміщені в Німеччині.

Що відомо про Scimitar Mk.2?

Scimitar Mk.2 будували на основі набутого досвіду операцій в Афганістані та Іраку. Машину модернізували для бойових дій в умовах міської забудови, де є ймовірність підриву на саморобних вибухових пристроях. Тому всередину встановили крісла, які поглинають удар у випадку підриву на міні.

Окрім того, машина отримала новий зв'язок та систему позиціювання, кондиціонування, збільшені баки, а також гусениці з кращою плавністю ходу та дальністю. Для захисту від ручних гранатометів встановили протикумулятивні решітки, а саме бронювання посилили модулями Plasan. В якості озброєння машина має 30-мм гармату RARDEN.

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